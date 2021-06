«I mafiosi possono essere stanati»

Antonio Bertoncini

Il «Capitano Ultimo», al secolo colonnello Sergio De Caprio - capo dell'unità dei ROS dei Carabinieri che arrestò Totò Riina e attualmente assessore all'ambiente della Regione Calabria – non ha dubbi: per sconfiggere la mafia ci sono due elementi chiave, fare leva sui collaboratori di giustizia e seguire materialmente i mafiosi.

Intervenendo all'incontro online «Mafie 3.0 – Le trasformazioni della criminalità organizzata», promosso dall'Università di Parma, il «Ultimo» ha fatto un appello alla concretezza, ha invocato la «prassi, teoria, prassi» di marxiana memoria, e soprattutto ha detto che quando si parla di mafia bisogna fare nomi a cognomi.

«La mafia era un nemico fortissimo e invisibile – ha esordito – ma grazie ai collaboratori di giustizia voluti da Dalla Chiesa, oggi Cosa Nostra non è più segreta, quindi i mafiosi possono essere seguiti e stanati, utilizzando lo stesso metodo che usai io nel 1987 a Milano, seguendo tracce di immobili, banche, lottizzazioni, perché la mafia va dove c'è il business. Basta seguirli. Con la semplicità si risolvono problemi complessi. E l'Osservatorio permanente dell'Università di Parma può essere un ottimo strumento affinchè la lotta alla criminalità mafiosa diventi patrimonio di tutti».

L'incontro è stato introdotto dal rettore Paolo Andrei, che ha sottolineato l'importanza «di conoscere e comprendere per contrastare efficacemente la criminalità organizzata» e da Monica Cocconi, responsabile dell'Osservatorio, la quale ha ricordato che «non c'è legalità dove non c'è giustizia sociale».

Il dibattito, condotto da Isotta Cortesi, coordinatrice di Unicef, è entrato nel vivo con l'intervento degli ospiti protagonisti di primo piano della lotta contro la criminalità organizzata. Dopo De Caprio è intervenuto Nicola Morra, che ha portato il suo punto di vista da presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

«La mafia – ha sottolineato Morra – non è nata con la stagione stragista dei corleonesi nei primi anni Novanta, c'era già nel Settecento. In tempi più recenti ricordiamo la strage di Portella della Ginestra. E nel 2015 con la ndrangheta dei cutresi si è scoperta anche qui in Emilia Romagna. Diversi candidati sindaco di Reggio Emilia sono andati a Cutro prima delle elezioni».

«Bisogna rendere il crimine mafioso non conveniente – ha affermato Morra – ma troppi che vestono la casacca dello Stato lavorano per l'Antistato, e persino in Parlamento è difficile far passare azioni di contrasto».

Si torna «sul campo» con il generale Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma: «Le indagini scientifiche sono uno strumento fondamentale – ha insistito Garofano – le prove del Dna sui 51 mozziconi di sigaretta trovati a Capaci ci hanno svelato i nomi dei responsabili della strage. E oggi le intercettazioni ambientali e le indagini sui social sono strumenti chiave. Per vincere la mafia serve un approccio “olistico”, che mette insieme tutte le competenze. Un bravo all'Università di Parma, che diede vita al primo master in scienze forensi».

Molto documentato l'intervento di Elia Minari dell'Università di Parma, coordinatore tecnico dell'Osservatorio. Ha parlato della criminalità organizzata dal punto di vista economico, analizzando i presupposti tecnologici, sociali e criminali da mettere in campo per contrastare efficacemente la mafia, che anche in Emilia Romagna cerca di penetrare all'interno delle imprese: «La chiave oggi è l'interconnessione delle banche dati, con l'utilizzo intelligente delle fonti aperte, dai registri dei beni immobiliari, al sistema antiriciclaggio, da Agenzia entrate e polizia alle banche dati europee, fino all'elenco delle revoche del porto d'armi e a Google Map per scoprire gravi illeciti immobiliari. La pandemia ha addirittura incrementato le infiltrazioni nelle aziende, ma insieme la battaglia si può vincere».