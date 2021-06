Accusato di aver palpeggiato una 21enne, medico patteggia

Roberto Longoni

Era la fine del maggio 2020. Complice il sole e la gioia per la ritrovata libertà dopo il lockdown, si respirava un anticipo d'estate. Bastarono poche parole espresse in un ambiente che più di altri dovrebbe essere asettico, perché l'aria già calda di suo si facesse rovente. «Che gran bella giornata. Per caso, hai il costume sotto, che ce ne andiamo al mare insieme?» avrebbe detto il medico di 67 anni a una 21enne paziente all'interno di un poliambulatorio. La ragazza, presa in contropiede, rimase muta e immobile in piedi davanti a quell'uomo con il camice che avrebbe potuto essere suo nonno. Stando alla sua denuncia, non sarebbe stata necessaria alcuna risposta: ci avrebbe pensato lui stesso e contro la volontà della diretta interessata a vedere che cosa avesse sotto i vestiti, spogliandola e palpeggiandola.

Una vicenda costata al professionista un congruo risarcimento alla parte offesa (l'assegno fu staccato a fine marzo, e in seguito la giovane ritirò la denuncia per violenza sessuale) e un patteggiamento in fase di indagini davanti al Gip a un anno e 10 mesi, con pena sospesa. Il 67enne non ha ammesso la colpa, ma - difeso dalle avvocatesse Monia Cocconi e Francesca Dente - si è preoccupato di chiudere nel più breve tempo possibile questo capitolo. «Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare il rito del patteggiamento - spiega Monia Cocconi - per evitare che questa vicenda diventasse ancora più dolorosa sia per il nostro assistito che per la giovane che lo accusava».

E pensare che la soglia del poliambulatorio la ragazza l'aveva varcata per un semplice prelievo del sangue. Operazione che si sbriga in pochi minuti e per la quale al massimo ci si arrotola sul braccio la manica della camicia. Altro che spogliarsi. Secondo il racconto della ventunenne, il medico avrebbe cominciato le proprie avance soffermandosi sugli occhi di lei. «Belli... Ma dove li hai presi?». Poteva sembrare un commento magari poco professionale e un complimento non proprio gradito, ma niente di troppo aggressivo. Ben diverso il discorso per quanto sarebbe seguito. Il commento successivo avrebbe riguardato l'aspetto fisico della ragazza: «Qui vedo che tutto è buono». Poi, un attimo dopo l'«invito al mare», il 67enne non si sarebbe più limitato agli apprezzamenti verbali.

Seduto di fronte alla ragazza - sempre stando all'accusa - il professionista le sollevò il top, facendole scivolare una mano sul petto, dopo averle scostato il reggiseno. «Una terza, coppa c» avrebbe esclamato, aggiungendo «tranquilla, sono un chirurgo». In ogni caso, anche se fosse stata una visita, nessuno l'aveva richiesta. La ragazza raccontò di essere stata tutt'altro che tranquilla in quei frangenti. Bloccata dalla paura, non sarebbe riuscita a reagire subito al medico che le diceva «e ora vediamo il resto».

Fu a quel punto che, sempre stando alle accuse, lui le abbassò i pantaloni fino a metà gamba e, prendendola per i fianchi, la fece ruotare a pochi centimetri dagli occhi per meglio ammirarla. Più volte avrebbe tentato anche di tirarla a sé, ma in questo caso la ragazza sarebbe riuscita a opporre resistenza, per poi rivestirsi e guadagnare l'uscita dall'ambulatorio. Di lì a poco, dopo aver raccontato tutto al proprio fidanzato, si presentò ai carabinieri per sporgere la denuncia per violenza sessuale. Con l'aggravante di essere stata commessa in uno studio medico da un uomo con il camice indosso.