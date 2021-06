Borgotaro, pastori come scelta di vita

Chiara De Carli

Allevamento sostenibile, vita rurale in montagna, convivenza con la natura e con gli animali selvatici: sono tutti argomenti di prima o poi tutti hanno sentito parlare e a cui forse è stata anche prestata attenzione. Ma nel 2021, con l'attenzione globale rivolta verso spostamenti comodi e veloci e connessioni internet sempre più performanti, a molti suonano come anacronistici. E così, spesso, ci si convince anche che siano destinati a rimanere relegati in un «libro dei sogni».

Non è stato così per Elena Gabbi e Roberto Mangia che, a poco più di trent'anni, hanno scelto di lasciare la città per trasferirsi in appennino e vivere allevando pecore e capre. Nata e cresciuta a Parma, diplomata all'istituto d'arte, manager di una catena di negozi per animali, nel tempo libero Elena si dedicava all'Agility Dog con il suo border collie. Roberto, produttore di salumi di Fiorenzuola, aveva invece come hobby una disciplina allora poco conosciuta: lo Sheepdog, ovvero la simulazione del lavoro dei cani da pastore.

«L'agility è molto stressante per il cane e stavo cercando qualcosa da fare insieme che fosse più vicino alla sua natura» ricorda Elena. Ad una dimostrazione di sheepdog incontra Roberto. Ad unirli è l'amore per i cani e per i cavalli ma, soprattutto, un obiettivo comune: entrare sempre più a contatto con la natura. Insieme decidono di provarci: lasciano il lavoro e comprano una casa a Castellonchio, nel Comune di Berceto. «Abbiamo portato là i nostri cavalli e abbiamo iniziato a mungere le pecore».

Alle pecore si aggiungono le capre e, in seguito, anche qualche vacca, i cani diventano perfetti aiutanti nella gestione del pascolo e la piccola azienda agricola produce formaggi «bio» e lana da vendere nei mercati e nei negozi del circondario. Un lavoro che non è certo una passeggiata: all'accudimento degli animali e alla lavorazione del latte si aggiungono sempre più chilometri da fare e tante scartoffie da compilare, tanto da far pensare di mollare tutto. Più ancora di quando il loro gregge è stato attaccato dai lupi. «Il lupo ci ha dato tante preoccupazioni e all'inizio ci siamo un po' spaventati, anche perché eravamo poco informati. Eravamo partiti con un progetto e abbiamo messo in pratica le nostre idee: abbiamo capito dopo che questo non è il modo giusto di muoversi. Chi vuole andare a vivere in un posto nuovo deve prima studiarlo e poi comportarsi di conseguenza: bisogna essere umili e non pensare di sapere già tutto».

Da allora Roberto ed Elena hanno studiato, parlato con esperti, comprato cani maremmani per la guardiania e reti elettrificate, e da allora non è più mancato neanche un capo.

«Il lupo c'è e bisogna organizzarsi per convivere sullo stesso territorio, anche cambiando le nostre abitudini più radicate: non può essere un capro espiatorio. Certo, è difficile: noi abbiamo la passione per i cani ma quelli da guardiania non sono facili da gestire». Nel 2014, la vita di Roberto ed Elena cambia ancora: dal bercetese si spostano nella Riserva naturale dei Ghirardi, gestita dal Wwf e, da «custodi volontari» dell'area protetta, dedicano buona parte del loro tempo alla cura dell'ambiente che li circonda. Con loro sono arrivate in Val Taro anche una ventina di capre e pecore, i quattro maremmani che le custodiscono notte e giorno, i cani da conduzione, cavalli e pony, ma qua sta nascendo un nuovo importante progetto per il recupero della «pecora nostrana», a rischio di estinzione. «Un giorno ho notato una signora con delle pecore diverse da tutte le altre: era la pecora originaria di queste valli, ormai quasi scomparsa». Anno dopo anno, il lavoro della fattoria è arrivato ad essere limitato all'autoproduzione, ma alla pastorizia si sono aggiunti altri progetti: la valorizzazione della lana, portato avanti con due amiche («non si può vivere solo con la lana, ma il messaggio è importante: oggi è considerata uno scarto da smaltire»), e le passeggiate «cuore a cuore» con i cavalli, che richiamano persone anche dalle regioni limitrofe. «E' vero che per arrivare a fine anno bisogna fare i conti su tutto, ma ci basta incontrare qualcuno che capisce l'importanza per il territorio di piccoli allevatori e contadini e il messaggio che vogliamo lanciare per essere ripagati di tutta la fatica che si fa».