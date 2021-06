L'ex crociato Daniele Galloppa studia da allenatore: «Il progetto del Parma mi piace molto»

Un bravo centrocampista, qualità e quantità si diceva. Un giocatore moderno. Poi tre infortuni gravi, con lo Shaktar, poi una ricaduta con la Sampdoria e con l'Olympique Marsiglia. Daniele Galloppa, classe 85, è già alla sua terza stagione da allenatore. «Da giocatore già pensavo a questa possibilità. Sarà per il ruolo che ricoprivo, sarà per il mio carattere ho pensato da subito di fare l'allenatore. Un ruolo che mi è sempre piaciuto».

Il centrocampista sembra sia favorito...

«Qualche piccolo vantaggio potrebbe averlo per come sta in campo, per la prospettiva del ruolo tra fase difensiva e offensiva, sei sempre nel vivo del gioco. E questo forse potrebbe dare vantaggi».

Il Parma in B, emozioni?

«Mi fa tristezza, fino all'ultimo ci ho sperato, poi è successo quello che sappiamo. E ora spero possa subito tornare al top».

Per risalire il Parma ha puntato su un giovane allenatore come Maresca.

«Una scelta che leggo in modo molto positivo. Il Parma vuole risalire ma insieme vuole costruire un'idea di gioco, di organizzazione. Forse può sembrare una scelta impopolare soprattutto in Italia, ma credo che potrà avere un grande futuro».

Che caratterische dovrà avere invece la tua squadra?

«Non è facile dirlo, perché il calcio evolve sempre. Mi piacerebbe avere una squadra che sia difficilmente leggibile dagli avversari, una squadra composta da giocatori che si sappiano relazionare tra di loro paradossalmente senza nemmeno l'aiuto dell'allenatore, che sarei io poi... Vorrei fare in modo che siano pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Gli spazi da attaccare, il ruolo da ricoprire. Un calcio offensivo ma soprattutto difficile da leggere per gli avversari».

Quindi niente sistema di gioco fisso?

«Magari nella fase iniziale o quando perdi palla, allora il sistema serve. Ma dopo può succedere qualsiasi cosa, dal mio punto di vista. Come può succedere di cambiare sistema all'interno di ogni partita o di partita in partita».

Non si rischia di mandare i giocatori in confusione?

«Il rischio c'è, lo so benissimo. Lo sto provando su me stesso. Ma la mia idea è di non dare limiti ai giocatori, anche mettendoli in difficoltà e a costo di rischiare il mio lavoro. Però vorrei arrivare lì».

Il Parma dice di puntare su giovani di qualità supportati da qualche giocatore d'esperienza: è la formula giusta secondo te?

«Sì, certo. Un giusto mix, anche per l'idea di calcio di Maresca, almeno per quel poco che posso percepire. Servono giocatori convinti, che sposino quell'idea, l'idea di giocare a calcio, di avere il pallino del gioco, è un'idea che può anche farti correre più rischi, quindi va sposata sino in fondo. Perché se un giocatore non la sente sua, allora è controproducente».

Un gioco e un'idea di gioco, una mentalità che dovrebbero nascere, a Parma, sin dalle giovanili.

«Per il settore giovanile credo sia giusto avere uno stile e dei valori comuni su cui lavorare, perché i ragazzi salendo le categorie si riconoscono in questo stile. Sul modo di giocare invece non sono d'accordo, perché costringere dei ragazzi a giocare solo con uno o due sistemi è limitante».

Come è per te il calciatore ideale?

«Un giocatore moderno, un difensore che sappia anche fare gol o un attaccante che sappia difendere in modo feroce: questo è il mio ideale di calciatore».