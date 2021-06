Terremoto nella maggioranza: si dimettono un assessore e due consiglieri

Paolo Panni

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sulla politica bussetana.

L'assessore Marzia Marchesi (che aveva la delega al turismo) e i consiglieri comunali di maggioranza Loredana Delendati e Giacomo Medioli hanno rassegnato le loro dimissioni: la Marchesi anche da consigliere comunale. Quest'ultima, nell'ufficializzare la sua scelta, ha parlato di percorso permeato di entusiasmo ma che «non è stato sempre semplice» e, rivendicando il lavoro svolto, ha sottolineato che i traguardi sono stati raggiunti «senza velleità di protagonismo e presenzialismo» ammettendo anche di aver vissuto momenti di «sconforto». Ma, soprattutto, ha evidenziato che «una squadra fonda il proprio operato sulla condivisione, sul confronto, anche con vedute diverse che però poi portano ad una sintesi univoca» facendo notare che «tutti questi presupposti che avevano dato il via a questa esperienza ritengo siano venuti meno e la situazione creatasi non mi permette più di lavorare proficuamente e con serenità».

Dello stesso tenore le posizioni dei consiglieri Delendati e Medioli che hanno rimarcato che le condizioni che li avevano portati a candidarsi cinque anni fa sono venute meno. Tutti e tre, parlando di scelta sofferta, hanno ringraziato il sindaco e, tra le righe, hanno anche sottolineato che la fine di questa esperienza non significa che verrà meno il loro impegno a favore di Busseto. «La fine di questa esperienza – hanno aggiunto Delendati e Medioli – non rappresenta la cessazione del nostro impegno per Busseto» aprendo a una «continuazione in altre forme della nostra disponibilità a favore della comunità con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione». Ecco perché in tanti si stanno già chiedendo se saranno in campo, in una lista diversa, alle ormai prossime amministrative. Lapidario, nella sua replica, il capogruppo di maggioranza Nicolas Brigati: «Prendiamo atto di questa scelta che è un fulmine a ciel sereno – ha detto – ma andiamo avanti per cercare di portare a termine il nostro impegno, che tutti ci siamo presi cinque anni fa, per il bene dei bussetani». Ora, regole alla mano, dovrebbero entrare i primi tre dei non eletti del gruppo di maggioranza alle amministrative del 2016, vale a dire Francesca Rossi, Josè Pelasgi e Angelo Soliani. Un impegno di appena pochi mesi visto che, in autunno, i cittadini saranno chiamati alle urne: per questo si prevede un'estate «calda» nella terra di Verdi.