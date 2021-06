A Bazzano, cent'anni fa, lo scoppio e cinque ragazzi morti

Paolo Grossi

Esattamente cent’anni fa come oggi era domenica: sui calanchi tra Castione e Bazzano di Neviano Arduini, nella zona detta del Margine, poco prima di mezzogiorno s’udì un botto fragoroso. Nulla di strano visto che per tutta la mattina si erano susseguite le esplosioni. C’era stata infatti una esercitazione di addestramento del Secondo Reggimento di Artiglieria Pesante che fin dai primi anni del secolo era di stanza a San Polo d’Enza. Eppure l’esercitazione, preannunciata come in altre occasioni dalla bandiera rossa sventolante sulla Guardiola a Guardasone oltre che su una casa-torre di Corticone e da varie affissioni in paese, era terminata. I cannoni, posizionati nel greto dell’Enza, e puntati verso il crinale collinare parmense, avevano sparato decine di proiettili, in gran parte i letali shrapnel, molto utilizzati nel primo conflitto mondiale.

Botto tardivo

Quel botto tardivo inquietò un po’ i paesani che si allarmarono del tutto quando videro arrivare in paese uno sciame di ragazzini atterriti. All’epoca i paesi del nostro Appennino brulicavano di bambini. A dispetto della scarsa privacy delle abitazioni, ogni coppia aveva dai cinque-sei ai dieci-undici figli. Tv e anticoncezionali non avevano ancora azzerato il tasso di natalità e così la gioventù tracimava. E poi era domenica: né scuola né lavoro nei campi. Difficile capire dalle urla scomposte e affogate nel pianto cos’era successo, ma ben presto la tragica realtà fu chiara.

Un piccolo esercito di bambini e ragazzi, come accadeva dopo ogni esercitazione di tiro, setacciava i boschi e le salde digradanti verso l’Enza per recuperare bossoli esplosi o eventualmente polvere pirica. In un cespuglio Gino Riani, 9 anni, Domenico Ziveri, 11, Lino Baldi e Narciso Ziveri, 12, Luigi Rossi, 15, trovarono uno shrapnel inesploso. Strano, perché quella granata era concepita per scoppiate in volo e far piovere sul nemico una gragnuola di palle di piombo. Eppure è possibile che il timer incorporato nella testa del guscio si fosse bloccato. I ragazzi incuriositi e contenti per l’insolito ritrovamento di una granata intera, maneggiandola finirono per innescarla e farla deflagrare. E morirono tutti e cinque, dilaniati.

Testimonianza

Lo storico locale Camillo Bertogalli, che nel suo «Il castagno racconta» (Centro Studi Valli del Termina, 2019) ha rievocato questo e altri episodi di storia nevianese, ci ha consentito di consultare quanto scrisse il parroco di Bazzano dell’epoca, Don Angelo Bonifaci, nel suo Chronicon, una sorta di diario parrocchiale:

«O che maneggiassero un proiettile inesploso, o che tentassero di estrarlo dal terreno ove era infisso, scoppiò fragorosamente, straziando tutti i cinque giovanetti. Spettacolo raccapricciante! In un baleno la notizia si sparse e fu un rovesciarsi gente sul luogo del disastro: erano poco dopo le dodici ed i genitori a cui mancavano i figli a mensa, trepidanti s’incamminarono al luogo del temuto disastro che era già gremito di gente di Bazzano, di Provazzano e di Castione, e agli occhi di tutti si presentava la orrenda carneficina! Quale strazio! La notte del 12 molta gente rimase sul luogo del disastro, mentre intanto le famiglie sventurate si preparavano ai funerali col concorso di tutta la popolazione… mai quelle popolazioni videro tanta gente accalcarsi intorno ai feretri. Come li ebbe compagni la morte, così li ebbe compagni la tomba. Dolorosa al sommo l’impressione delle popolazioni limitrofe per una fine così sventurata e raccapricciante. Il Comando militare di Piacenza ha fatto pervenire la somma di 200 lire per una erigenda lapide».

E proprio questa lapide, oggi posta sotto il portico dei Caduti a lato della Chiesa di Bazzano, è rimasto l’unico ricordo della tragedia a distanza di 100 anni. La realizzò Umberto Fontana, scultore parmigiano.

Il monito

Una tragedia paradossale, morire dilaniati da una bomba in tempo di pace, ma che nel suo paradosso non fece che anticipare gli altri drammi ancora a venire, quelli della Seconda Guerra Mondiale e delle vittime che le offensive nazifasciste dal Presidio di Ciano d’Enza causarono tra i partigiani e la popolazione a Bazzano e paesi limitrofi. E di tanti altri scoppi che fecero, specie tra bambini e ragazzi, altri scempi a guerra ormai finitta da anni. I cognomi dei poveri ragazzi sono ancora quelli di tante famiglie a Bazzano: il tempo, il susseguirsi delle generazioni, sbiadiscono dolore e memoria, e sbiancano perfino le scritte sulle lapidi. Nessuno ormai li rammenta, e farlo oggi vuol dire ricordare quanto ineluttabile male si origina dalle armi e dal loro uso, qualsiasi esso sia.