Corruppe un funzionario Inail per spiare i concorrenti

r.l.

Bastava poco, stando alle accuse, per trasformare un funzionario dell'Inail in un «pusher di dati» o in un aggiustatore di cause pendenti. Anche solo 200 euro, magari con la promessa di altri 5.000, o una Fiat 600 con abbondanza di anni e chilometri sulle sospensioni.

«Corruzione a portata di tutte le tasche» si commentò di fronte a quelle cifre. I 5000 euro,

però, non arrivarono mai a destinazione (anzi, rappresenterebbero il totale degli incassi

nei mesi di indagine), «bruciati» sul tempo dalle Fiamme gialle che l'estate scorsa arrestarono il 66enne funzionario (finito ai domiciliari) residente a Casalmaggiore, indagando altri sei

uomini nell'operazione Work in progress diretta dal pm Paola Dal Monte. La stessa indagine grazie alla quale si scoprì

un sistema di evasione fiscale a più zeri che gravitava attorno

alla Gf Nuove tecnologie

Scpa.

Tutti gli indagati (compreso il funzionario) sono stati rinviati a giudizio dal Gup, tranne un 52enne originario di Nocera Inferiore ma residente a Parma che ha patteggiato. L'udienza preliminare si è aperta con la consegna da parte del suo difensore Mario Bonati di un assegno da 200 euro, in favore del Fondo unico per la Giustizia e di uno da 6000 per l'Inail.

Versamenti che hanno aperto la strada al patteggiamento di un anno, 4 mesi e 20 giorni, con sospensione condizionale della pena. Altro elemento a suo vantaggio, il comportamento processuale. Il 52enne era accusato di aver chiesto al funzionario di consultare le banche dati della pubblica amministrazione per avere informazioni su aziende concorrenti.

Oltre a quella di avere fornito dati «su richiesta», il funzionario dell'Inail deve rispondere dell'accusa di avere aiutato un 63enne consulente del lavoro parmigiano a smontare le contestazioni dell'Inail a un'azienda in cambio di una cifra non precisata.