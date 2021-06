Dopo vent'anni torna Super Gigi?

Paolo Grossi

Rieccolo. Declinate cortesemente le avance del Barcellona che ne voleva fare la riserva di Ter Stegen, Gigi Buffon secondo insistenti, sempre più insistenti voci di calciomercato, sarebbe vicino a un clamoroso ritorno al Parma. D'altra parte era stato lui stesso, pur lasciando un invitante spiraglio all'ipotesi-estero, a spiegare che l'unica alternativa italiana che contempla è il Parma.

E' un'ipotesi che divide i tifosi e le perplessità sono di due generi diversi: c'è chi non perdona a Buffon i modi del suo passaggio dal Parma alla Juve e chi invece ha dubbi di ordine fisico, visto che stiamo parlando di un portiere di 43 anni.

Ai primi c'è poco da dire anche perché in questo campo i ricordi spesso a mo' di valanga si colorano del sentito dire e di cliché che trascendono la verità nuda e cruda. Comunque sia andata all'epoca, dal giorno della sua partenza da Parma Buffon ha sempre espresso gratitudine a società e piazza e potrebbe tornare a testa alta.

Sulle sue abilità fisiche parla il fatto che abbia disputato in questa stagione otto gare in serie A, ma è certo che viene da tre annate in cui non è sceso in campo con continuità Non essendo però un giocatore di movimento dovrebbe essere meno soggetto ai rischi di infortunio da sovraccarico, anche perché, e qui cominciano invece i punti a suo favore, proprio come Bruno Alves che se ne è appena andato, ha imparato in carriera a gestirsi in campo e in allenamento.

Capitano

Con lui il Parma risolverebbe due problemi in un sol colpo: quello del portiere e quello del capitano. Già, perché avere Buffon in tanti frangenti, quando contano esperienza e carisma, voglia di incidere e senso del gruppo, è un bell'asso nella manica. Se lo avessimo avuto quest'anno, Buffon, forse saremmo ancora in serie A, e non solo per le parate che poteva fare.

Il fatto che Krause sia stato fino all'altro ieri tifoso della Juve rende probabile il fatto che sia disposto a fare un'eccezione alla politica della linea verde (niente vieta comunque che porti a casa anche un portiere giovane da far crescere sotto l'ala di Buffon) pur di avere nello spogliatoio Super Gigi. Certo, ci sarà da affrontare il tema stipendio, ma a qualsiasi cifra sarà difficile eguagliare gli sprechi di quest'anno.

Ed è singolare che l'ipotesi-Buffon si riaffacci a Parma a vent'anni esatti di distanza dalla sua partenza alla volta di Torino. Vent'anni in cui ha vinto un Mondiale, tutto in Italia e niente in Europa. Manca all'appello, ed è abbastanza scandaloso, un Pallone d'oro che a uno dei migliori interpreti del ruolo nella storia del calcio andava assegnato senza chimicare tanto sulle defaillance juventine nelle Coppe.

Poi c'è la nostalgia-canaglia: per noi che lo vedemmo chiudere la porta a Weah a 17 anni ritrovarlo fra i pali crociati sarà come entrare nella macchina del tempo. Un tempo da rimpiangere.