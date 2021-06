Rapinatore con la pistola al Conad

Luca Pelagatti

La cassiera vedendo con la coda dell'occhio quel tipo infilarsi in fretta tra le porte, istintivamente, ha pensato che avesse qualcosa di strano. «Con questo caldo afoso come gli viene in mente di girare con la felpa addosso e il cappuccio alzato?».

La risposta è arrivata giusto un paio di secondi dopo quando l'incappucciato, con la mascherina sulla bocca e gli occhiali scuri, ha alzato anche la mano. E quella che stringeva in pugno era una pistola. Un'arma, impossibile sapere se vera o giocattolo, che ha puntato direttamente verso le due cassiere che sono rimaste immobili. Per poi lanciare un comprensibile urlo di terrore.

Ieri mattina, intorno alle 13, in via Emilio Lepido, all'incrocio con via Giovenale. Il grosso dei clienti del supermercato Conad era già tornato verso casa e in fila erano rimaste poche persone. Le stesse che hanno assistito alla rapina messa a segno da quel bandito che ha agito in pochi istanti, dimostrando la freddezza di chi sa come muoversi. E che non è il caso di sprecare le parole.

Una delle cassiere, infatti, compreso quando stava accadendo d'istinto si è girata verso i due colleghi, seduti nel vicino spazio di assistenza alla clientela, chiedendo aiuto. E il bandito, che forse fino ad allora non si era accorto dei due uomini, ha soltanto spostato il ferro puntandoglielo addosso. Per poi sibilare un gelido «state giù».

Quindi, come se nulla fosse, ha riportato il mirino dell'arma sulle commesse che non hanno potuto fare altro che aprire le casse e raccogliere quanto stava nei cassetti.

La cifra precisa si potrà sapere solo dopo i conteggi ma in totale il colpo dovrebbe avere fruttato poco più di un migliaio di euro.

Quindi l'uomo, che dall'accento dovrebbe essere italiano, ha arraffato il denaro fuggendo all'esterno dove lo attendeva una macchina guidata da un complice che ha fatto fischiare le gomme in direzione di via Sidoli. Nonostante la paura, mentre alcuni dei dipendenti chiamavano il 113, altri sono corsi all'esterno riuscendo a copiare il numero di targa che è stato subito passato agli uomini delle volanti e della squadra mobile arrivati sul posto.

Mentre alcuni degli investigatori hanno raccolto le testimonianze di chi era presente ed altri hanno analizzato velocemente i nastri delle telecamere cercando indizi, alcune pattuglie hanno battuto la zona provando ad intercettare i banditi in fuga. Ma senza esito.

Le ricerche sono proseguite a lungo e da parte degli investigatori non trapela nessuna informazione: ma l'indizio della targa trascritta dai testimoni e altre elementi raccolti potrebbero essere importanti per le indagini. E sebbene non ci siano conferme si percepisce negli uffici di borgo della Posta un deciso ottimismo.

Resta da capire ora se sia trattato della razzia di qualche rapinatore professionista di passaggio o piuttosto del colpo messo a segno da disperati in cerca di soldi facili. In questo caso, visto il magro bottino, potrebbero pensare di riprovarci. E quella felpa allora potrebbe fare paura.