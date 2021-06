Varano, «volpi» contro «polli»

V.Stra.

Varano Melegari - Un'impresa ma anche una gara fuori da ogni schema. È quanto ha mostrato la prima edizione varanese della «Fox running», una corsa originale e variopinta che ha richiamato a Varano equipaggi e appassionati provenienti da tutta Italia. «Una corsa che in realtà rappresenta un auspicio di ripresa con un sorriso e con buon umore» ha commentato il sindaco Giuseppe Restiani. Regolamento: le squadre che riescono a percorrere i giri stabiliti della pista, entro le ore di gara, diventano volpi e si aggiudicano il montepremi, gli altri sono i polli. La competizione, che ha visto a confronto una cinquantina di equipaggi, si è svolta nell'autodromo di Varano Melegari, preceduta da una sfilata dei piloti in paese, rigorosamente in costume.

Alla competizione, organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Latitudini, hanno preso parte auto di ogni tipo «cilindrata, potenza e preparazione, purché dotate di quattro ruote, fanali, tutti i pezzi di carrozzeria e, naturalmente, le cinture di sicurezza». Non serve l'auto più veloce, riporta un comunicato, «ma una squadra di abili amici che guida con maestria e non teme la fatica». La gara, avviata alle 6 del mattino, si è protratta per 12 ore, in una cornice di pubblico entusiasta e divertito.