«I nostri anticorpi guariscono ogni variante»

Giuseppe Milano

Per battere una malattia servono sempre due elementi: la prevenzione e la cura. Anche nella battaglia contro il Covid è fondamentale muoversi su entrambi i campi. Il primo, quello della prevenzione, sta mostrando nelle ultime settimane progressi importantissimi con la somministrazione del vaccino a sempre più persone, ma anche per quanto riguarda la cura le novità cominciano ad essere estremamente incoraggianti.

Un farmaco efficace per combattere il virus lo sta verificando clinicamente l'Unità Operativa di malattie infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma diretta dal professor Carlo Ferrari. Si tratta di un anticorpo monoclonale in grado davvero di bloccare velocemente l'infezione e quindi ridurre le probabilità di andare incontro ad eventuali conseguenze negative.

A capo della sperimentazione Rino Rappuoli, vero luminare mondiale nel campo della ricerca medica, che non nasconde come il suo anticorpo monoclonale, dati scientifici alla mano, sia quello più potente attualmente conosciuto.

Professor Rappuoli, prima di parlare dei risultati che ha ottenuto grazie anche alla collaborazione dei medici di Parma, può spiegare cosa è un anticorpo monoclonale e come funziona?

Il nostro sistema immunitario quando subisce un'infezione come quella da Covid produce delle molecole che riconoscono il virus e lo neutralizzano; impediscono insomma il suo replicarsi. Queste molecole sono gli anticorpi e sono rintracciabili nel sangue delle persone guarite.

Quello che facciamo noi con gli anticorpi monoclonali è prelevare dal sangue le cellule che producono questi anticorpi, cioè i linfociti B, selezionare quelle che producono gli anticorpi più potenti e, infine, riprodurre l'anticorpo più efficace. Da qui il nome “monoclonale” perché alla fine la scelta ricade su uno, il più potente. Noi non facciamo altro che produrre in grandi quantità questa molecola che è presente naturalmente nel nostro organismo, nel nostro sangue.

Come si riescono a selezionare gli anticorpi particolarmente efficaci?

Molto semplicemente grazie ad un prelievo di sangue di 50, 100 millilitri da un paziente appena guarito dal Covid, in questo modo riusciamo ad ottenere milioni di linfociti B. Attraverso delle tecnologie di laboratorio specifiche si selezionano prima di tutto quelle cellule che producono anticorpi contro il virus, in tutto noi ne abbiamo selezionate 4.000 differenti; di queste solo 400 sono risultate in grado di neutralizzare completamente il virus e infine solo tre erano in grado di farlo con una potenza altissima e noi ne abbiamo scelta una delle tre.

Ma cosa si intende con potenza altissima?

E' la chiave di tutto, il motivo per cui il nostro farmaco è così speciale. I monoclonali attualmente approvati da Aifa vengono somministrati per via endovenosa, perché, essendo meno potenti del nostro, se ne devono somministrare di più. Secondo aspetto, hanno un costo di produzione molto elevato perché si devono produrre in grande quantità. Quello che volevamo fare noi era invece trovare anticorpi super potenti, li abbiamo chiamati “estremamente potenti”, per poterli somministrare in quantità minore e quindi potere contenere la dose in una semplice siringa, e poterne inoltre contenere i costi.

E così viene somministrato al paziente?

L'anticorpo selezionato viene iniettato alle persone risultate positive al tampone diagnostico, che in pochi giorni hanno le difese necessarie per neutralizzare il virus.

La nuova frontiera dei monoclonali sarà insomma una semplice iniezione intramuscolo?

Che non richiederà più la somministrazione in ospedale, ma che potrà essere effettuata tranquillamente a casa dal medico di famiglia. Senza dover spostare insomma il malato e in massima tranquillità e sicurezza.

I costi?

Io sono uno scienziato, non sono un commerciale ci tengo a dirlo, ma è ovvio che anche dal punto di vista economico questo nuovo tipo di monoclonali costeranno meno. Il perché è presto detto: se ne devono produrre di meno per ottenere lo stesso risultato. L'Aifa oggi raccomanda la terapia solo a pazienti ad alto rischio. Siamo di fronte insomma ad un anticorpo di élite, il nostro sarà decisamente più democratico.

Il tema dolente degli effetti collaterali. Quali avete riscontrato o quali possono essere?

Gli anticorpi monoclonali, essendo sostanze che provengono dal nostro sangue, sono molto naturali. In genere non ce ne sono. Il nostro prodotto ha già completato la fase uno di sperimentazione, che è proprio quella in cui si valutano gli eventuali effetti indesiderati, su pazienti adulti e non abbiamo visto assolutamente niente. Si sono insomma dimostrati sicuri. I nostri medici si sono addirittura meravigliati della mancanza di qualunque tipo di reazione anche nel sito di iniezione.

I risultati della fase uno quindi sono stati molto convincenti.

La prima fase clinica ha rivelato che nel sangue dei pazienti, a 48 ore dalla somministrazione, ci sono presenti anticorpi neutralizzanti in quantità significativamente più alte di quelle ottenibili con qualsiasi vaccinazione. E' come se avessimo somministrato, so che non si può ma è per fare un paragone, dieci vaccini.

La risposta alle varianti? Penso ad esempio all'indiana.

Non ci sono differenze. L'anticorpo copre qualunque tipo di variante. Si può viaggiare dove si vuole, tanto per fare una battuta.

Ma allora perché puntare sempre e comunque sul vaccino?

Perché anche se in laboratorio siamo riusciti ad aumentare il tempo di efficacia dei monoclonali, la loro copertura può essere garantita per massimo sei mesi. Il vaccino invece stimola il nostro sistema immunitario a produrre gli anticorpi con protezione completa a 45, 60 giorni dalla prima dose e poi l'organismo, dopo eventuali ulteriori richiami, continuerà a produrne in modo sempre più massiccio per periodi di tempo che potrebbero essere anche di anni.

Differenza evidente...

Ma limitata al solo paziente sano. Nel caso del soggetto ammalato l'unica terapia possibile è l'anticorpo monoclonale.

Di monoclonali però non si parla troppo poco? Non c'è poca attenzione nel mondo scientifico?

Non credo. Io di mestiere, ad esempio, faccio vaccini ma ho scelto di puntare sui monoclonali perché, di fronte ad una pandemia, ci vogliono tutte e due le terapie. Non mi sento certo il parente povero. Di malati purtroppo ce ne saranno ancora tanti. Diminuiranno nei prossimi mesi, ma l'infezione purtroppo continuerà ad esserci. E non dimentichiamo quelli che il vaccino non possono farlo: abbiamo bisogno di proteggere in modo efficace, ad esempio, gli immunodepressi, i pazienti oncologici e tante altre categorie.

A Parma l'unità operativa malattie infettive del Maggiore è in prima linea nella sperimentazione. Come sta andando?

Quello di Parma è un gruppo eccezionale. Il professor Carlo Ferrari ed il suo team sono professionisti incredibili e sono riusciti, con il loro grande entusiasmo, ad ottenere le performance migliori di tutti i centri che stanno collaborando. Anzi, stanno condividendo la loro esperienza con gli altri centri italiani per ottimizzare il reclutamento dei pazienti in tutta Italia.

Infine la domanda più scontata. Quando sarete pronti?

Io speravo di esserlo già ora, ma dobbiamo completare la prova clinica. Abbiamo bisogno di arruolare più pazienti per avere l'approvazione finale di Aifa. Visto poi che l'anticorpo è già pronto, non appena riceveremo l'autorizzazione potremo essere subito operativi.

A ottobre? Con la possibile nuova ondata?

Esattamente. L'obiettivo è dare una terapia contro il Covid. Davvero per tutti.