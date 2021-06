Colpo in tabaccheria: rubati sigarette e fondo cassa

Ammonta a circa 15 mila euro, tra stecche di sigarette e denaro contante del fondo cassa, il bottino del furto messo a segno alla tabaccheria di via La Malfa che si trova all'ingresso della città termale provenendo da Fidenza.

Approfittando del buio della notte e dello scarso traffico causato dal coprifuoco, i malviventi sono entrati nel locale forzando una finestra collocata sul retro: una volta all'interno, hanno fatto razzia di numerose stecche di sigarette e del denaro contante contenuto nel fondo cassa prima di allontanarsi indisturbati favoriti, come detto, dal buio della notte, dall'insufficiente illuminazione della zona e della scarsa viabilità a causa del coprifuoco.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stata il mattino successivo la titolare della tabaccheria al momento della riapertura dell'attività: il registratore di cassa era aperto, dall'espositore e dal magazzino erano sparite decine di stecche di sigarette, mentre la finestra sul retro è stata ritrovata forzata. Il danno ammonta a circa 15 mila euro. Alla titolare non è rimasto altro da fare che telefonare ai carabinieri della compagnia di Salsomaggiore, che sono giunti sul posto con una pattuglia, e denunciare l'accaduto: ai militari di via D'Acquisto spetteranno ora le indagini per cercare di risalire agli autori del furto avvalendosi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona oltre che di eventuali indizi ritrovati sul posto.

Quello alla tabaccheria di via La Malfa non è altro che l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi di microcriminalità acceduti nelle ultime settimane in città come il furto all'autofficina Alex Service Car e la rapina avvenuta in viale Matteotti ai danni di un 28enne residente in città. Sull'argomento sono intervenuti anche i consiglieri comunali della Lega che hanno denunciato la mancanza di sicurezza in città.

r.c.