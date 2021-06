Controlli sulle strade: tolti 131 punti di patente

I carabinieri della Compagnia di Borgotaro diretti dal capitano Giancarlo Filippo Cravotta hanno effettuato alcuni servizi straordinari in 12 comuni della Valtaro e Valceno.

Nucleo Radiomobile, otto Stazioni e Nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato oltre 300 persone e altrettanti veicoli, 4 aziende e 60 esercizi commerciali, verifica che ha permesso di accertare il pieno rispetto della normativa da parte di tutte le attività.

Il controllo alla circolazione ha interessato numerosi motociclisti provenienti da fuori valle attraverso i passi di confine: numerose le sanzioni soprattutto per mancato rispetto della velocità, sorpasso in curva e con linea orizzontale continua. Sono state elevate multe per un totale di 5208 euro, decurtazioni di 131 punti dalle patenti di guida, ritiro di una carta di circolazione e di 6 patenti. 5 soggetti conducevano il mezzo in stato di ebrezza, per 4 di loro, oltre al ritiro della patente da 1 a 2 anni, è scattata anche la denuncia alla procura della Repubblica di Parma in quanto sottoposti al test con l'etilometro è emerso che avevano un tasso alcolemico superiore alle norme consentite: con tasso alcolemico di 0,58 grammi/litro, per il quinto è scattato il ritiro della patente da 3 a 6 mesi e la sanzione di 543 euro con la decurtazione di 10 punti sulla patente.

Il controllo sul consumo di stupefacenti ha permesso di fermare 2 soggetti, uno in possesso di 3 grammi di cocaina, gli è stata ritirata la patente e segnalato alla Prefettura. Per il secondo, minorenne, in possesso di 1 grammo di hashish è scattata la segnalazione alla Prefettura.

G.C.