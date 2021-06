Decollano da Parma i droni che cercano Saman

Luca Pelagatti

È un po' come nelle scene di CSI: ci sono i monitor, tastiere e luci, divise e droni che volteggiano. Ma questa non è finzione. E nessun regista può stoppare lacrime e tensione. «Soprattutto, a differenza di quanto accade nelle pellicole, i macchinari da soli non bastano: serve sempre il lavoro dell'uomo».

A ribadirlo è Marco Pesci, un ingegnere parmigiano 30enne, fondatore, con alcuni soci, della Difly, la società leader nel nostro paese nel settore dei droni, chiamata a collaborare nelle ricerche di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa e, probabilmente, uccisa. La sua colpa è solo quella di avere rifiutato un matrimonio senza amore.

«Noi siamo stati coinvolti dalle forze dell'ordine – prosegue Pesci – nella prima fase delle ricerche per realizzare un modello digitale del terreno. Poi, di recente, siamo stati contattati di nuovo per setacciare i campi con le nuove tecnologie». Roba che sembra uscita da un film. Ed è un apparente paradosso perché, perché per chiarire una storia di violenza familiare antica come il mondo, servono, appunto, apparecchi da fantascienza.

«Nelle ricerche ci sono ostacoli importanti da superare: la zona da monitorare è enorme, ci sono molte interferenze dovute agli edifici ed il terreno argilloso trattiene eventuali gas nel sottosuolo. Quindi anche i cani molecolari non riescono a percepire le tracce».

Ed ecco allora i droni pilotati da Pesci che, insieme ad un magnetometro, analizzano il terreno. In cerca di quello che in gergo si chiama «anomalia». Nel caso di Saman l'anomalia darebbe, purtroppo, la conferma che la ragazza è morta.

«Quello che stiamo sfruttando è un sistema innovativo, usato per la prima volta. D'altra parte in Italia a gestire questi sistemi siamo pochissimi», spiega l'ingegnere che già in passato ha collaborato con le attività delle forze dell'ordine. Anche se mai per indagini cosi drammatiche. «In pratica, dopo un primo sopralluogo su tutta l'ampiezza degli appezzamenti in cui lavoravano i familiari della ragazza, gli inquirenti si sono concentrati su alcune zone. Ed è quelle che stiamo analizzando noi».

Per farlo si incrociano i dati ottenuti da terra e dall'alto. E agli occhi elettronici non sfuggono neppure dislivelli nel terreno di un millimetro o differenze infinitesimali tra i fili d'erba in due tratti di prato. Per i tecnici si chiamano «segni di sterro» o «di riporto». Per chi indaga, invece, sarebbero la prova definitiva che incastra i parenti e rivela dove si trova il corpo.

«Ma come ogni strumento esistono la possibilità di falsi positivi. E ci sono poi le complicazioni che nascono, per esempio, dalla presenza di strutture». Come le serre dove crescono le angurie. E' straziante pensare che potrebbero essere servite per far sparire il corpo della ragazza. «I nostri apparecchi poi sono in grado di capire se fino a dieci metri di profondità ci sono variazioni del campo magnetico». Tradotto: basterebbe un anello o un orecchino sul corpo per far scattare l'allarme. Un segnale che per ora non c'è stato. «E la speranza di tutti noi è che la ragazza sia ancora viva», conclude Pesci prima di rimettersi al lavoro che lo impegna giorno e notte. Perché questo non è un film. E il lieto fine, purtroppo, appare sempre più lontano.