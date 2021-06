Dimezza i chilometri per vendere l'auto: denunciato

Eugenia Carpana

Forse gli era sembrata un'idea geniale quella di manomettere il contachilometri dell'auto per rivenderla ad un prezzo più alto, ma il suo espediente è stato presto scoperto facendo scattare la denuncia per truffa.

Vittima del raggiro un cittadino di Sala Baganza che si era affidato ad un sito internet per l'acquisto di un'auto usata, un'Audi A6 per la precisione. Prezzo pattuito: circa 25mila euro per un'auto che nuova costa ben oltre i 50mila. Tutto si è svolto regolarmente fino al passaggio di proprietà ma, una volta ritirata la vettura, all'acquirente sono sorti dei sospetti sull'efficienza di quel motore che, secondo il contachilometri doveva essere più brillante. Qualcosa non andava. Si è rivolto allora ai Carabinieri di Sala Baganza per gli accertamenti.

Incrociando i dati delle ultime revisioni e interpellando anche uno dei precedenti proprietari del veicolo, si è scoperto che la vettura aveva percorso ben più di 200mila chilometri, mentre contachilometri ne indicava meno della metà. Il computer di bordo era stato chiaramente manomesso ed è così scattata la denuncia per truffa.

Sempre a Sala Baganza, nella tarda nottata di venerdì, i Carabinieri, durante i controlli di routine, hanno fermato un'auto con sei persone a bordo che, a dispetto delle misure per la prevenzione del contagio, erano stipate all'interno della vettura. L'allegra comitiva ha concluso così la serata con una sanzione di 400 euro a testa per la violazione del coprifuoco oltre alla multa prevista per la violazione del Codice della strada.