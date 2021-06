Fabio Cofferati è partito per Tokyo (in Vespa)

Manrico Lamur

E' cominciata ieri mattina l'avventura di Fabio Cofferati che, partendo da Salsomaggiore, ripercorrerà nelle prossime settimane l'impresa di Roberto Patrignani del 1964 quando, a bordo di una Vespa 150 cc, raggiunse la capitale del Giappone, Tokyo, in occasione delle Olimpiadi.

Proprio la competizione dei cinque cerchi, organizzata dal Paese del Sol Levante per il 2020, poi rinviata al 2021 causa pandemia, ha dato a Cofferati lo spunto per riproporre il viaggio, a bordo di un medesimo modello dell'azienda di Pontedera, che ha avuto il suo prologo ieri mattina con la partenza da piazza Berzieri, e l'arrivo a Milano, attraversando Villanova d'Arda e Piacenza.

Dal capoluogo lombardo, dunque, questa mattina verrà dato il via ufficiale all'impresa.

«Ho deciso di partire da Salsomaggiore perché è la città che mi ha accolto, dove ho trovato l'amore e dove farò crescere i miei figli. La qualità della vita è ottima – ha affermato, con emozione, Cofferati –. Si tratta di un viaggio di pace, di speranza e di unione tra i popoli e sarà l'occasione per celebrare il 75° anniversario della nascita della Vespa, veicolo iconico nel mio caso impreziosito dall'opera pittorica dell'artista Luca Moretto».

In piazza Berzieri erano presenti il sindaco Filippo Fritelli, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, Stefano Dioni, in rappresentanza del Vespa Club Cavallo, oltre a numerosi vespisti provenienti anche da fuori provincia e il presidente della fondazione Isal, Istituto per la Ricerca di Base e Clinica sul Dolore cronico, William Raffaeli, in quanto il viaggio di Cofferati ha uno sfondo benefico a favore del sodalizio umanitario.

«Siamo contenti possa essere l'ambasciatore dell'Emilia Romagna e di Salsomaggiore durante il suo lungo viaggio» ha sottolineato il primo cittadino, mentre Bonaccini ha affermato come l'Emilia Romagna sia l'unica regione il cui nome è legato ad una strada, la via Emilia, «ma anche ai motori ed alle persone con voglia di fare proprio come Fabio».