Se ne è andato Censi, imprenditore dal cuore generoso

Paolo Panni

Un protagonista dello sviluppo economico e imprenditoriale di Zibello e una memoria storica della Bassa. Zibello ha perso il sorriso, la cordialità e la generosità di Gianni Censi, imprenditore molto conosciuto e stimato anche ben oltre i confini del borgo rivierasco.

Nato a Ragazzola il 6 settembre 1935, ha appreso l'«arte» del commerciante in giovane età dal padre Lino, che all'epoca si occupava della vendita di vitelli e pali per viti. Nel 1953 la sua famiglia si è trasferita a Zibello avviando l'attività di commercio di sementi, cereali, granaglie e prodotti per l'agricoltura. Attività che Gianni Censi, succedendo al padre Lino, ha sempre portato avanti con intraprendenza, lungimiranza e capacità, distinguendosi sempre per le sue grandi doti di imprenditore onesto, instancabile e anche molto attento all'evolversi del mercato. Con quelle doti di intelligenza e non comune capacità ereditate dal padre, ha saputo potenziare e sviluppare l'azienda di famiglia, anche ben oltre i confini provinciali e regionali. Oggi la Censi Gianni di Censi Franco & C sas, portata avanti da Franco e Paolo Censi (i figli di Gianni) è una realtà importante e stabile, profondamente radicata nel tessuto economico del territorio, che ha saputo crescere e innovarsi.

Consigliere comunale dal 1980 al 1985 (all'epoca del sindaco Gaetano Mistura), Gianni Censi è stato per tanti anni rappresentante dei commercianti di Zibello e si è sempre distinto per la straordinaria disponibilità verso tutti e la sensibilità verso le associazioni di volontariato del territorio. Alla fine degli anni Novanta era stato anche tra i fondatori del comitato San Roco di Ardola, il sodalizio che per primo ha avviato i lavori di sistemazione e restauro del santuario di Ardola.

In tanti, non appena la notizia della sua morte si è sparsa, hanno tenuto ad esprimere il loro cordoglio alla moglie Laura e ai figli Franco con Elisabetta, Paolo con Roberta, al fratello Igino, ai nipoti Samanta, Elias, Mattia e ai pronipoti. Questa sera, alle 20,45, sarà recitato il rosario per Gianni Censi nella chiesa parrocchiale di Zibello, dove domani, alle 10,30, si terranno i funerali.