Addio a Paterlini, pilastro del Cervo

Collecchio Addio ad Arturo Paterlini, scomparso a 72 anni e conosciuto come Pato, pilastro della polisportiva «Il Cervo», con cui ha collaborato come dirigente sportivo e come volontario dal 1994. Lo piangono il presidente del sodalizio Claudio Vecchi, il vice Franco Ceccarini ed il responsabile calcio Roberto Picelli. I ricordi vanno al 1994 quando il Pato iniziò la sua attività come dirigente della squadra di calcio dei giovanissimi. C'è commozione nelle parole di Roberto Picelli: «Con Michele Alinovi allenò anche il figlio Alfredo, nell'anno in cui i giovanissimi vinsero il campionato provinciale della Figc». Fu l'inizio di una collaborazione intensa improntata al senso del donarsi agli altri, al fatto di essere sempre disponibile in qualsiasi circostanza. Dopo qualche anno Arturo vestì i panni del dirigente sportivo delle squadre femminili che giunsero in serie B. I suoi sono ventisette anni di impegno e di presenza costante che hanno lasciato il segno. «Mite, pacato, semplice e socievole - ricordano gli amici - aveva sempre una parola per tutti. Una brava persona, un uomo raro che ci mancherà». Oltre al dirigente sportivo il Pato era un punto di riferimento per il circolo dove prestava attività di volontariato al bar. «Non si è mai tirato indietro, da quando “Il Cervo” si è preso carico della gestione dei campi – spiega Franco Ceccarini – lui era sempre qui, dalle prime ore del mattino fino a sera: a sistemare a ordinare gli spogliatoi. E, poi, alla mattina ed al pomeriggio lo trovavi dietro al bancone del bar».

Era molto conosciuto sia dai vecchi soci del circolo, sia da giovani che ha seguito con tanta dedizione. Pensionato, per diversi anni aveva lavorato alla ditta Robuschi di Parma.

Arturo era originario della città e si era trasferito a Collecchio oltre quarant'anni fa.

Abitava a Gaiano con la moglie Alessandra ed il figlio Alfredo. Anche nella frazione aveva saputo farsi voler bene ed è tanto il cordoglio: lo piangono gli amici del Circolo Casoli e del bar Riva. I funerali sono previsti domani alle 9,30, con partenza dall'Hospital Piccole Figlie, per la parrocchiale di Gaiano.

