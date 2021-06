Addio ad Angelo Camattini, imprenditore visionario e padre dell'auto elettrica

Un imprenditore visionario, che cinquant'anni fa costruì la prima auto elettrica. Se n'è andato a 89 anni Angelo Camattini, il «padre» di Urbanina, una due posti nata nei primi anni Settanta, fatta di fibra di vetro e vimini e dotata di quattro batterie ricaricabili direttamente dalla presa di casa.

Camattini era un uomo semplice, sanguigno e generoso, che amava sostenere i giovani e i loro progetti. Lascia la moglie Camilla e i figli Francesco e Alice.

Nato in Oltretorrente, Camattini ha svolto i mestieri più umili (garzone nella bottega di un salumiere, meccanico di biciclette e operaio modellista alla Manzini) prima di diventare imprenditore. Già negli anni Sessanta aveva intuito l'importanza di resine e materiali compositi per applicazioni industriali, fondando due importanti società (Camattini spa e Camattini Meccanica) che oggi sono leader nel loro settore. La Camattini spa è stata partecipata dalla multinazionale Shell alla fine degli anni Ottanta (effettuando un importante restauro del Teatro Regio), per poi essere acquisita da Altana e trasformarsi nel 2007 nell'Elantas Camattini spa (oggi Elantas Italia). La Camattini Meccanica si è invece trasformata nell'attuale Dallara Compositi, appartenente al gruppo Dallara dal 2018. L'azienda vanta una grande esperienza nella produzione di componenti in composito per le auto da corsa, l'industria aerospaziale e altri settori.

All'inizio degli anni Settanta, con il gruppo Zagato, Camattini ha realizzato una delle prime auto elettriche in Italia. «Negli anni Sessanta, durante un viaggio a Città del Messico - raccontano i figli - era rimasto impressionato dall'inquinamento della città. E' nata in quel momento l'idea dell'auto elettrica». Camattini è stato molto impegnato in diocesi negli anni Cinquanta e Sessanta come responsabile dei giovani dell'Azione Cattolica. «Ha sempre ricercato la vita spirituale come forma di completamento di quella lavorativa - sottolineano i familiari -. Ha fatto parte dei «Milites Christi», un'esperienza di laici votati alla sequela radicale del Vangelo sulle strade del mondo, e ha sostenuto l'amico Enzo Bianchi nella fondazione della comunità monastica di Bose». «Ci lascia un uomo curioso - proseguono i figli -di grande ingegno, appassionato di montagna, e di viaggi, affascinato dalla tecnologia». Ancora più che imprenditore, Angelo Camattini «è stato un raffinato artigiano - hanno concluso - che ha interpretato il lavoro manuale come sintesi di bellezza, tecnica e amore per la semplicità».

