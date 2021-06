Astrazeneca, primi richiami con dosi Moderna e Pfizer

Nessuno stop alle somministrazioni, nessuno slittamento degli appuntamenti. La decisione del Cts, resa norma da una circolare del Governo e recepita poi dalle Regioni, di somministrare agli under 60 che hanno avuto come prima dose Astrazeneca un altro vaccino non sta creando per ora disagi a livello provinciale.

Primi cambi al Pala Ponti

Già da questa mattina negli hub sparsi sul territorio, Pala Ponti in primis, si è cominciato a somministrare Pfizer-Biontech o Moderna ai pazienti alla dose di richiamo. Il tutto ha comportato solo qualche attimo in più di attesa all'accettazione per spiegare il cambiamento di preparato, ma poi tutto è andato liscio per il resto della giornata.

In duemila in attesa

La vaccinazione eterologa riguarderà in tutto a Parma e provincia poco meno di duemila persone. Una parte molto piccola se si pensa che complessivamente sono oltre 32.000 le donne e gli uomini che, da qui sino a fine agosto, dovranno ricevere il richiamo dopo la prima dose di Astrazeneca.

Il mondo della scuola

Delle duemila persone che cambieranno preparato la gran parte sono docenti, ausiliari o dirigenti del mondo dell'istruzione. La categoria era stata affidata dal commissario straordinario alla emergenza ai medici di medicina generale.

Medici di base in campo

Nel weekend tutti questi hanno ricevuto una email ufficiale dall'azienda Usl di Parma dove si indicava il cambio di vaccino. Nessun medico di base quindi dovrà spostare gli appuntamenti già fissati per la seconda dose, anche se, immancabilmente, da questa mattina i telefoni degli ambulatori suoneranno per richieste di chiarimenti da parte dei pazienti ancora in lista.

L'iter non cambia

La procedura per loro comunque non muterà. L'appuntamento fissato dal proprio medico di base resterà lo stesso. Il medico incaricato della somministrazione, 48 ore prima dell'appuntamento, invierà la richiesta delle dosi alla farmacia dell'Ospedale Maggiore ed il giorno della somministrazione ritirerà i farmaci richiesti. Questa volta però le fiale non conterranno Astrazeneca bensì Pfizer-Biontech e Moderna.

A Parma e provincia, va poi sottolineato, sono già 10.500 coloro che hanno ricevuto la seconda dose di Astrazeneca. Nessuno di loro ha registrato fortunatamente reazioni avverse.

Gi.Mi.