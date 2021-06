Danneggiate le auto degli autisti di Amazon

I danneggiamenti, di solito, avvengono di notte. Qui, invece, i vandali arrivano in pieno giorno. E in un posto dove il via-vai di corrieri che consegnano merci è continuo.

«Tanto che non abbiamo capito se si tratta di qualcuno che voglia farci dei dispetti, che ce l'abbia con l'azienda o che si venga a rifornire di pezzi di auto come se fosse un magazzino».

L'azienda in oggetto è il colosso Amazon, la strada è via Giovanni Schiapparelli, una laterale di via Burla, e chi parla è uno di quelli che si è visto la macchina spaccata. Senza un perché. Il che fa ancora crescere la rabbia.

«I danneggiamenti sono iniziati nei primi mesi dell'anno e riguardano esclusivamente le auto di noi corrieri che lavoriamo in appalto e quindi parcheggiamo all'esterno». Dove qualcuno spacca vetri, riga le carrozzerie, si porta via cavi del motore e, persino, taglia le marmitte. Durante il giorno e senza che nessuno si accorga di nulla.

«È successo parecchie volte e siamo preoccupati. Abbiamo segnalato la cosa all'azienda, ma se avviene all'esterno, sulla strada, dicono di non potere intervenire. Ovviamente abbiamo anche allertato le forze dell'ordine, ma per ora senza avere risultati».

Se non quelli, ovvi, di veder crescere il timore: quello di parcheggiare senza sapere quale brutta sorpresa si troverà alla sera.

lu.pe.