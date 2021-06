Il 3 luglio il salsese Davide Grossi sarà prete: «Una bellissima avventura»

Salsomaggiore si appresta a vivere un momento storico e straordinario. Sabato 3 luglio, un giovane della cittadina termale, il diacono Davide Grossi, sarà ordinato sacerdote.

La cerimonia avrà luogo in cattedrale a Fidenza, alle 10.30, e sarà presieduta dal vescovo monsignor Ovidio Vezzoli (sarà anche trasmessa in streaming sul canale Youtube della cattedrale).

Don Davide celebrerà poi le sue prime messe domenica 4 luglio, alle 11, in santa Maria Assunta a Salsomaggiore e domenica 11 luglio, alle 11, a Pieveottoville.

Per Salsomaggiore, appunto, un momento importante della propria storia recente. Don Davide, tra l'altro, in occasione della 58ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ha portato la sua testimonianza tra i fedeli delle parrocchie di Pieveottoville, Ragazzola e Stagno, dove opera da diversi mesi al fianco del parroco don Benjamin Ayena (in passato vicario in sant'Antonio, sempre a Salso).

«“Io – ha detto don Davide - così come sono, come posso servire di più il Regno di Dio?” Negli anni della mia adolescenza pensando al mio futuro si impose in me questa domanda. Questa passione per la gloria di Cristo era cresciuta in me a partire da alcuni incontri decisivi, in primis quello da bambino con la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta a Salsomaggiore, attraverso i sacramenti, il catechismo, l'oratorio, le attività estive, ma soprattutto attraverso i volti lieti e accoglienti dei sacerdoti della parrocchia, delle catechiste e degli educatori. Inoltre, dopo la Cresima, l'amicizia con diversi compagni delle scuole superiori impegnati ad approfondire la vita di fede – ha detto - mi fece sperimentare la bellezza di seguire e servire Cristo dentro le circostanze, scoprendo come la mia esistenza poteva cambiare e fiorire se mi lasciavo attrarre da Lui, via, verità e vita. Dentro questo cammino mi è capitata una cosa imprevista. Dio stesso, in maniera discreta ma decisa, mi ha rivolto un invito, una vocazione: seguirlo nella strada del servizio sacerdotale, in modo che tutta la mia vita fosse una testimonianza a Lui. Non è stata una mia auto-candidatura – ha sottolineato - ma una misteriosa iniziativa del Signore, che ho verificato in lunghi anni di discernimento, accompagnato da alcuni sacerdoti saggi. Nel frattempo, dopo il liceo scientifico a Fidenza, stavo frequentando i corsi di Economia all'università di Parma, condividendo quotidianamente la vita in Cristo con altri studenti cattolici».

«Nell'estate del 2016 - ha concluso - ho messo nelle mani del vescovo di Fidenza il discernimento finale della mia vocazione, la mia formazione seminaristica (ora in via di conclusione presso il Collegio Alberoni di Piacenza) e i prossimi passi di questa bellissima avventura in cui non sono più io a decidere le vie».

Paolo Panni