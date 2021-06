Il gioco d'azzardo non ha paura del Covid

Eravamo chiusi in casa, potevamo uscire solo per fare la spesa, andare in farmacia, comprare il giornale o le sigarette eppure siamo riusciti comunque a spendere una montagna di euro in superenalotto, gratta e vinci, lotto e lotterie istantanee.

In piena pandemia, quando il Covid 19 purtroppo mieteva migliaia di vittime, lo Stato era corso ai riapri decretando lo stop a tutto quello che non era di prima necessità. Il gioco è stata una delle prime vittime con la chiusura delle sale scommesse, dei bingo ma anche dei bar con le infernali slot machine eppure, nonostante tutto questo, siamo riusciti a spendere quasi 64 milioni di euro.

I dati arrivano dall'ultimo report reso noto dall'Agenzia dei Monopoli di Stato. Il rapporto si riferisce ai primi sei mesi del 2020, quelli proprio legati al lockdown, e per la nostra provincia si evidenzia una spesa media per residente, bambini e neonati compresi, di ben 141 euro.

Rispetto allo stesso periodo del 2019 il calo registrato è del 33% (a livello nazionale è stato del 35%) ma, come detto, per gran parte del periodo le sale giochi sono rimaste chiuse.

Nella città di Parma il record di euro offerti alla dea bendata, 34.617.972 euro. La spesa pro capite più alta va, invece, a due comuni della fascia pedemontana. A Sala Baganza, nei primi sei mesi del 2020, ogni residente si è tolto dal portafogli quasi 230 euro. A Felino invece sono stati solo, si fa per dire, 227. A Parma, terza in classifica, il dato medio pro capite si attesa invece a 178 euro.

I più virtuosi sul fronte delle scommesse sono stati invece gli abitanti di Tornolo e Valmozzola. Per loro uno zero tondo tondo.

La statistica dell'Agenzia dei Monopoli tiene conto di tutti i metodi presenti sul territorio per giocare o scommettere. Dal Big al bingo, passando per i pronostici sportivi, l'ippica e, soprattutto, le lotterie nazionali, quelle istantanee (i gratta e vinci), superenalotto, winforlife e l'intramontabile lotto, per finire con i giochi «comma 7» che altro non sono che i giochi con premio finale pupazzi o palloni pescati nelle macchinette con le «pinze». Gioco per bimbi diranno i più, ma a Parma, monetina dopo monetina, sono spariti in questo modo dalle nostre tasche 235mila euro e a Fidenza 40mila; il tutto per portarsi a casa un peluche.

Manco a dirlo sono però i «grattini» quelli che hanno incassato di più. In provincia di Parma, sempre fra gennaio e giugno del 2020, ne abbiamo acquistati per 33 milioni e 500mila euro, 75 euro a testa circa per ogni residente.

Rispetto agli stessi sei mesi del 2019 i cali più sensibili nelle scommesse li hanno registrati i comuni di Borgotaro (-56%), Colorno (-52%), Calestano (-51%) e Soragna (-42%) ma Monchio e Neviano hanno superato tutti addirittura con un -88% ed un -75%.

In controtendenza solo Sala Baganza e Felino. I due comuni, oltre ad essere quelli con la spesa pro capite più alta per giochi e scommesse, hanno registrato addirittura un aumento durante il lockdown. A Sala si è giocato il 39% in più, nella vicina Felino più 35%. La pandemia qui sembra avere fatto scoppiare la febbre del lotto: nel primo caso con quasi il triplo delle giocate in più rispetto al 2019. Il tutto senza pensare che, ad esempio, il 5+1 al Superenalotto ha una probabilità di uscire di uno su 103.769.105 di volte. Altro che ago nel pagliaio...

Giuseppe Milano