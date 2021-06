«Abbandonati alla stazione di Ghiare» Odissea lungo la Pontremolese

Il resoconto dell'ultima odissea per chi viaggia lungo la Pontremolese suona come un déjà-vu. «Sa qual è la cosa che dà più fastidio? Che il treno lo sceglie chi vuole risparmiarsi il caos sull'Autocisa, ma con questi disagi la ferrovia finisce per ributtare tutti in A15». E così la coda, interminabile e rovente, sembra il destino ineluttabile per tutti quelli che trascorrono un fine settimana sulle spiagge della Liguria o della Toscana. Perché se per tornare da Massa in treno ci si impiegano quasi 5 ore (con l'alta velocità ne bastano 4 per arrivare a Napoli) è normale che sempre più vacanzieri o pendolari scelgano di tentare la sorte e di buttarsi lungo un'A15 rallentata dai cantieri perenni.

L'ultima odissea risale a ieri mattina e a raccontarla è uno dei trenta passeggeri lasciati a piedi alla stazione di Ghiare di Berceto, aiutati a tornare a Parma da due carabinieri che si sono presi a cuore le sorti del loro viaggio. Un viaggio che per il parmigiano che ha deciso di raccontarlo, «a patto che resti anonimo», è iniziato alle 6.45 alla stazione di Massa.

«Siamo arrivati a Pontremoli in perfetto orario. Anzi, un messaggio di Trenitalia mi informava che eravamo in ritardo di un minuto. Una beffa considerando quello che ci aspettava dopo». Infatti, sceso dal treno insieme ad altri vacanzieri e pendolari, è salito sul pullman che lo avrebbe portato a Ghiare di Berceto, dato che la circolazione ferroviaria tra la stazione della Lunigiana e quella del nostro Appennino è interrotta fino a luglio a causa dei lavori.

«Il treno doveva partire da Berceto alle 8.58, peccato che noi siamo arrivati con mezzora di ritardo, perché il pullman ha incontrato dei cantieri in A15. E così, una volta in stazione siamo stati abbandonati a noi stessi».

Il prossimo treno per Parma sarebbe partito pochi minuti prima di mezzogiorno: un'attesa troppo lunga e così, telefonini alla mano, sono iniziate le chiamate verso Trenitalia. «Io però non sono riuscito a parlare con nessuno». Ma come spesso accade quando le cose si mettono male, qualcuno ha chiamato i carabinieri. Questa volta della caserma di Berceto. «Che sono arrivati subito e solo grazie a loro siamo riusciti ad avere un aiuto».

Trascorsa un'ora dalla telefonata dei militari, a Ghiare è arrivato un pullman che ha portato tutti i trenta passeggeri in stazione a Parma. «Siamo arrivati alle 11.30. Se tutto fosse andato come doveva, saremmo dovuti arrivare alle 9.42».

Episodio isolato? No, purtroppo. «L'anno scorso andò peggio. Partiti da Massa verso le 20.45, siamo arrivati a Parma alle 2 passate, perché il bus sostitutivo restò bloccato prima nel caos dell'A15 e poi lungo la fondovalle».

Nei giorni scorsi una nota delle Ferrovie informava che i cantieri di Rfi tra Pontremoli e Berceto saranno operativi dalle 22.30 di sabato 12 giugno alle 5 di mercoledì 28 luglio e nei fine settimana del 4 e 6 settembre e del 6 e 8 novembre. L'estate è ancora lunga. Come un viaggio di ritorno (o di andata) dal mare.

Pierluigi Dallapina