Caffè, aperitivi e cocaina: il barista patteggia 3 anni

In giardino, alle 6 e mezza di mattina, a rovistare nel terriccio. Il primo pensiero dei carabinieri era che fosse lui il sospetto. Ma era bastato avvicinarsi un po' di più per capire che quello era un anziano intento a fare un po' di giardinaggio, mentre l'uomo da controllare era un tipo sui quaranta con un alloggio al primo piano dello stesso condominio, nella Bassa. Casa in provincia, ma amicizie e lavoro in città, dove si divideva tra il bancone di un bar e lo spaccio. Cocaina, soprattutto, come quella - oltre 1 etto - che i carabinieri gli avevano trovato poco dopo nell'appartamento. E ieri il barista, dopo l'accordo della difesa con il pubblico ministero Massimo Porta, ha patteggiato 3 anni e 14mila euro di multa.

Quella mattina di un paio di settimane fa, subito dopo che i carabinieri avevano pigiato il citofono, si era affrettato a scendere le scale verso il giardino, come se volesse «risolvere» la cosa nel più breve tempo possibile. Precipitoso, a tratti inquieto, e ben presto si era capito il perché. Alla domanda se avesse droga in casa, visti anche alcuni precedenti di polizia, aveva risposto indicando il comodino della camera da letto: un po' di roba per lui, aveva spiegato, ed effettivamente non c'era più di un grammo di cocaina, oltre a tre bilancini, però.

Insomma, il sospetto era che altra droga potesse essere stata nascosta in quelle stanze. Il barista aveva negato, pur sapendo che i carabinieri non avrebbero potuto accontentarsi delle sue rassicurazioni. Così, frugando nell'armadio della stessa camera da letto, era spuntata una busta decisamente più corposa: oltre 100 grammi di polvere bianca e ben pochi dubbi sul tipo di sostanza.

A quel punto il barista aveva alzato bandiera bianca confessando di avere anche un po' di soldi in contanti guadagnati con lo spaccio, ma di tenerli nella cantina del locale di Parma dove lavorava. Tutto vero, questa volta: perché in una scatola di cartone i carabinieri avevano poco dopo trovato due mazzette di banconote, per un totale di 2.880 euro, oltre a un bilancino di precisione e ad alcuni pezzi di cellophane. Poi, dal locale il barista era tornato a casa: per restare ai domiciliari.

Georgia Azzali