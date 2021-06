Il gruppo francese Fayat compra Dulevo: «Creeremo valore per i clienti»

La Dulevo passa ai francesi. L'azienda di Fontanellato è stata acquisita dal gruppo Fayat di Bordeaux, colosso del settore delle costruzioni e dell'attrezzatura stradale, che grazie a Dulevo «diventerà il leader mondiale nelle soluzioni di spazzamento», dice una nota.

Con il passaggio di proprietà, già avvenuto, Dulevo diventa parte di Fayat Environmental Solutions. «La consolidata reputazione e la competenza professionale di Dulevo - spiega l'azienda d'Oltralpe - in particolare nelle spazzatrici meccaniche semoventi, rafforzeranno ulteriormente la posizione del Gruppo nel settore. L'intera gamma di prodotti Dulevo completerà l'attuale famiglia di spazzatrici e creerà un vero "Negozio unico di spazzatrici" in grado di fornire la gamma più completa possibile di prodotti complementari. In futuro, le entità saranno in grado di condividere le migliori pratiche e armonizzare i processi aziendali al fine di massimizzare i benefici che questo più ampio contesto di conoscenze apporta a tutti i soggetti coinvolti. Sfruttando questi vantaggi, Fayat Environmental Solutions sarà in grado di offrire a rivenditori e utenti finali la migliore esperienza possibile per il cliente e il più alto livello di servizio possibile».

L'acquisizione include tutte le operazioni di vendita e assistenza di Dulevo International, nonché la proprietà degli edifici amministrativi e di tutti gli impianti di produzione nel nord Italia. Fayat non rende noti altri dati, ma da Dulevo International arrivano precisazioni sul futuro dell'azienda: «Le società continueranno a lavorare attraverso i loro attuali canali di vendita, pertanto i rapporti attualmente in essere con Dulevo resteranno inalterati rimanendo focalizzati su far profitto vendendo macchine Dulevo. Si tratta di un momento entusiasmante per Dulevo e Fayat Environmental Solutions si impegna a lavorare insieme al fine di rendere vantaggiosa per tutti e sviluppare ulteriormente questa nuova realtà».

Fayat opera in 170 Paesi e ha oltre 21.500 dipendenti. Si occupa di 7 principali attività: opere civili, fondazioni, edilizia, servizi energetici, metallo, recipienti a pressione e attrezzature stradali.

Per Jean-Claude Fayat, presidente del gruppo francese, questa acquisizione significa soprattutto un'opportunità per offrire maggiori vantaggi sia ai rivenditori che agli utenti finali. «Siamo molto felici di accogliere Dulevo nel nostro gruppo - dichiara -. Amplierà la nostra offerta con spazzatrici meccaniche ed elettriche, accelerando la nostra crescita in alcune aree geografiche strategiche. Creeremo ancora più valore per i nostri clienti. Sfrutteremo competenze e tecnologie complementari con il nostro portafoglio esistente per sviluppare continuamente soluzioni che soddisfino da vicino le esigenze dei nostri clienti, oggi e per il futuro».

r.eco.