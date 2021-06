L'assessore Gerace si è dimesso e va in Regione

Pasquale Gerace è partito da Salso come assessore alla Cultura, eventi, sviluppo economico, promozione e sviluppo del settore terapeutico termale e ora torna a casa come consigliere regionale rinunciando, ovviamente all’incarico in comune. «I due ruoli sono incompatibili e così – dice Gerace – ho dovuto, mio malgrado, dimettermi dalla carica di assessore che in questi anni mi aveva dato grandi soddisfazioni, anche personali. Naturalmente molti progetti importanti sono ancora in cantiere, ma sono più che certo che chi mi succederà saprà portarli a termine e nel migliore die modi».

Gerace sarà una voce in più, da Salso e Tabiano, ma anche per tutto il territorio parmense: «Porterò a Bologna le istanze della mia città e delle frazioni, ma anche della Bassa, del capoluogo e di tutta la provincia. Sono in attesa di potermi confrontare con le associazioni, gli imprenditori, i cittadini e chiunque senta la necessità di portare osservazioni e richiesta a Bologna. Per Salso e Tabiano – sottolinea Gerace – rivendicherò un ruolo che in questi anni è rimasto un po’ in sordina, partendo dal fatto che i territori termali, al di là delle qualità uniche delle loro acque, sono essi stessi, per vocazione, territori di salute e benessere, dove la qualità di vita, il verde e l’aria che si respira sono elementi incentivanti per un turismo sostenibile che, abbinato ai trattamenti termali, potrà essere il nuovo “biglietto da visita per il rilancio dell’intero settore. Appena possibile inizierò una ricognizione di tutte le località termali del parmense, per valutare la fattibilità di un’attenta programmazione di settore, che coinvolga le categorie economiche e produttive del territorio, in un’integrazione ormai indispensabile».

Il dottor Gerace ha le idee chiare, da specialista in idrologia e termalismo, anche sull’imminente vendita del Berzieri e sulle potenzialità delle acque di Tabiano nel post-Covid: «La collocazione del Berzieri rappresenterà la chiave di volta per la ripresa economica del comparto benessere/termale e dell’intera città. Un monumento unico come il Berzieri potrà diventare l’elemento identitario del comparto termale di Salso e Tabiano, diventando il “tempio” internazionale di salute, bellezza e benessere. Da ultimo proprio le nostre acque di Tabiano – conclude Gerace – rappresentano il punto cardine nel trattamento delle patologie croniche respiratorie e nei postumi di queste malattie. Non escludo perciò l’idea, sotto la supervisione dell’Università di Parma, di valutare nuovi protocolli applicativi di cura e riabilitazione per i postumi da Sars-Cov2».

Egidio Bandini