La variante indiana ora fa paura, ma a Parma nessun caso

Da molti mesi abbiamo capito che il Covid, oltre a essere mortale, si modifica rapidamente. È quanto è successo in India, paese devastato dall'epidemia con quasi 30 milioni di casi e 374mila morti. Qui è nata l'ultima variante che si è diffusa negli Stati Uniti, sta invadendo l'Inghilterra ed ora è stata identificata anche in Italia. Un focolaio è stato registrato in una palestra del milanese, notizia di ieri altri due focolai nel brindisino.

Niente “indiana” a Parma

«A Parma e provincia ad oggi non si registrano casi di variante indiana», rassicura Silvia Paglioli, direttrice Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ausl di Parma, che però conferma come le strutture sanitarie siano pronte «per tutti i focolai o nelle situazioni che possono far pensare ad una variata circolazione virale al sequenziamento al laboratorio di riferimento». Una conferma di come stia crescendo l'allerta.

«Variante più infettiva»

Anche perché, sottolinea Carlo Ferrari, direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliero universitaria di Parma, «le mutazioni le conferiscono un aumento della sua capacità di infettare le cellule dell'organismo ospite e quindi di diffondersi al suo interno. Si tratta di un livello di infettività superiore a quello della variante inglese, che attualmente infetta gran parte della nostra popolazione, e che già era caratterizzata da una capacità infettante superiore rispetto al virus originale partito dalla Cina. In modo approssimativo possiamo dire che la variante indiana è più contagiosa rispetto a quella inglese di circa il 40%, e che la variante inglese a sua volta mostrava una contagiosità superiore ai virus di inizio epidemia di circa il 30-40%. Quindi, come conseguenza di questo la variante indiana, per lo meno in Inghilterra, sta progressivamente soppiantando la variante inglese».

«Qui Inglese e nigeriana»

Variante, quella scoperta Oltremanica, ancora invece preponderante nel nostro territorio, «con una prevalenza pari al 93%», spiega Silvia Paglioli dell'Ausl mentre il restante 7% è per la variante brasiliana. «La presenza di varianti diverse da quelle citate - conclude la dirigente Ausl -, tra cui la variante nigeriana sono state rilevate nel nostro territorio in maniera sporadica ed occasionale nell'ambito delle sorveglianze condotte dalla rete dei laboratori individuati». E come detto nessun caso di indiana.

Ma mentre prosegue la campagna vaccinale il tema della loro copertura sulla nuova variante si fa sempre più pressante. All'Ausl confermano come non ci siano «evidenze certe che i vaccini in uso non siano efficaci sulla nuova variante».

Serve la seconda dose

L'infettivologo Carlo Ferrari conferma, ma specifica come «gli studi che fino ad ora sono stati eseguiti ci dicono che i vaccini disponibili inducono risposte anticorpali che sono effettivamente meno efficaci nei confronti della variante indiana, ma che mantengono comunque sufficienti livelli di capacità neutralizzante nei confronti del virus, per cui due dosi degli attuali vaccini rimangono altamente proteggenti. Il problema può essere pertanto il livello di protezione insufficiente che viene determinato da una sola somministrazione di vaccino. I dati infatti mostrano che una sola dose di vaccino protegge dalla variante indiana molto meno che dal virus originale. Quindi sarà importantissimo riuscire a vaccinare rapidamente il più grande numero di soggetti con un ciclo vaccinale completo per garantire la protezione nei confronti della variante indiana».

Non è ancora provato poi che la nuova variante colpisca maggiormente la fasce di età più giovani. Si tratta probabilmente solo delle categorie che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale.

La terapia monoclonale

Rassicurante invece il fatto che anche per questa variante sia valida la sperimentazione in corso al Maggiore con gli anticorpi monoclonali che, conclude Carlo Ferrari, «mantengono efficacia nei confronti della variante indiana. Per cui rappresentano uno strumento terapeutico efficacissimo anche nei confronti di questo virus».

Giuseppe Milano