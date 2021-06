Lotta, Pixo e Timur: il rap made in Parma

«Ti-timidezza assordante / no no non farsi abbattere / da una paura, /c’è un buio che acceca / paura paura contagia ancora paura / e si diventa un pupazzo di fili. / Si intrecciano nodi, un garbuglio di cavi / le punte si sdoppiano, "Attento, son rovi!" / e ti tocca tagliare delle spine che graffiano / lottando tra i rami / Io qua non ci sto più».

Carlotta Sarina canta il ritornello di «Rovi», una canzone rap e pop dà voce al disagio di tre giovani fra i problemi nuovi (come la pandemia) e quelli più radicati (come il bullismo). La musica è di Timur Rella, voce e testi di Alessandro Miceli («Pixo») e Carlotta Sarina («Lotta»), 19enne di Salsomaggiore che sta per diplomarsi al liceo Bertolucci di Parma.

Appena 16enne, Carlotta partecipò a un tour in Cina con l’Orchestra Filarmonica Campana, come contrabbassista. Continuando a coltivare la passione per la musica, ora la nuova tappa: la canzone «Rovi», pubblicata su Spotify e Youtube.

«Ho scritto questo testo in piena pandemia - ha commentato Alessandro Miceli, rapper di 20 anni -. Venivo da un periodo difficile, le nostre vite si sono fermate e il mondo sembra essersi ristretto, soffocando tutta la nostra energia. Quando sto male, scrivo. Scrivere è la cosa che mi viene meglio da sempre, da quando ero bambino. Il video l’abbiamo girato in luoghi dismessi, abbandonati, come ci sentiamo noi, abbandonati e non ascoltati. L’abbiamo girato a Parma, ma potrebbe essere ovunque. Il nostro testo è come quei murales che hanno ridato vita e colore a luoghi abbandonati».

Timur Rella propone ad Alessandro di duettare con Carlotta Sarina. «Questa è la mia prima canzone rap - ha aggiunto Timur Rella - per questo ho lavorato con Alessandro che conosce bene questo genere musicale. Carlotta l’ho coinvolta la prima volta per scrivere "Yellow Wood", una canzone pop. La quarantena mi ha permesso di concentrarmi molto sulla musica. Anche io come Carlotta ho studiato al liceo musicale Attilio Bertolucci e ora studio il primo anno di saxofono al Conservatorio di Parma. Per me la musica è terapeutica, se sto male compongo».

Di fronte alla proposta di collaborazione, spiega Carlotta Sarina, «ero felicissima perché da almeno due anni avevo capito che se volevo esprimermi al meglio, dovevo provare a scrivere rap. Il rap è libertà. La mia parte è più pop che rap, ma sono felice di averla scritta perché passare dalla musica classica al rap sarebbe stato un salto troppo grande per me, cominciare da questa canzone, invece, mi ha dato forza e fiducia nelle mie capacità compositive e di scrittura. Il ritornello è nato nella mia camera. Continuavo a ricevere critiche da tutti, ho litigato con la mia migliore amica, la scuola invadeva il mio mondo con la Dad, in tv solo paura. A casa mia, sulla mia collina vicino a Salsomaggiore. Sono testi che si ispirano alla natura, ai boschi, ai rovi, appunto».

A. V.