Voci dalla zona bianca

Eccola, la zona bianca. Finalmente addio al coprifuoco e a tutti gli altri divieti anticontagio. Restano da seguire solo tre regole: mascherina, igiene delle mani e distanziamento. Più tutte quelle che valevano prima del Covid e che continuano a valere anche adesso, per evitare che la giusta voglia di divertirsi non si trasformi in quella che il prefetto Antonio Garufi chiama malamovida.

«Gli eccessi della malamovida si registrano un po' da tutte le parti e ora si accentuano perché veniamo da un anno di silenzi. Purtroppo certi comportamenti derivano da un'errata interpretazione della voglia di tornare a riappropriarsi dei luoghi della città», commenta il prefetto, arrivato a Parma a maggio dell'anno scorso, alla fine di una prima ondata che ha colto tutti impreparati. «Dopo un anno di restrizioni, preoccupazioni e paure è normale tornare a vivere, ma non bisogna mai dimenticarsi le regole del vivere civile, del decoro, dell'educazione e del rispetto altrui. Certi atteggiamenti non posso condividerli».

Ora che i parmigiani sono tornati a vivere la città, soprattutto durante il fine settimana, un maggiore presidio del territorio è indispensabile. «Riprogrammeremo gli interventi. Personalmente preferisco controlli pianificati fra più forze dell'ordine, attentamente coordinate fra loro, piuttosto che interventi spot. Un solo agente circondato da centinaia di persone può dar vita a situazioni difficili da gestire».

Di sicuro è lecito aspettarsi ancora un po' di attenzione da parte di tutti, «perché vedendo quello che succede altrove non si può dire che la guerra al virus sia stata vinta».

Intanto, in giro per il centro si raccolgono le prime impressioni dalla zona bianca. Via Farini non è più affollata di un qualsiasi altro lunedì d'estate e le persone si concentrano dove ci sono i locali. A fasi alterne, si osservano gruppi di giovanissimi, camminare in gruppo senza mascherina. Ma non sono gli unici. «Ciò che fa davvero la differenza è l'abolizione del coprifuoco: non avere più obblighi sull'orario sarà bellissimo e stranissimo», spiega Chiara Benassi, studentessa 20enne. Anche Giulia Neri, 19 anni, conferma di non aver ancora «metabolizzato la riapertura». «Abbiamo avuto tutti il virus in famiglia e adesso io comincio a essere davvero tranquilla, ovviamente continuando a utilizzare i dispositivi di sicurezza. Ma vedo che tutti li indossano».

«Il ritorno alla normalità? Ci voleva, anche perché io ho sofferto più questo periodo rispetto a quello passato – spiega Andrea Rota, appena uscito dal lavoro -. Non penso che questa zona bianca si trasformi in un tana libera tutti. In molti continuano a stare attenti».

Chi, invece, teme che la nuova colorazione possa generare conseguenze negative è Maria Rita Garlassi Milanese. «Il Covid non è finito - avverte - ci sono ancora persone in ospedale. Credo sia mancato il senso civico. Abbiamo avuto problemi pandemici perché le persone non sono state attente. Serve gradualità».

In piazza Garibaldi, sulle scale della chiesa di San Pietro, un gruppo di signori osserva la piazza. «Temiamo comportamenti dissennati, ma è prevedibile appena si molla un po' – sostiene Alberto Ferrari -. La gente pensa di poter fare ciò che vuole, ma bisogna sempre stare molto attenti. Anche io sono felice di poter prendere un caffè o un cappuccino al bar, ma rispettando tutte le regole, perché solo così si ricomincia a vivere davvero, anche se non come prima». Dall'altro lato, Giuliano Fedolfi è meno preoccupato e ritiene che anche con le riaperture «non succederà niente». «Non abbiamo timori – aggiunge Angelo Enrico Diena -. Io sono molto felice di questa zona bianca, perché avevo voglia di muovermi».

In Cittadella, tra le giostre del Luna Park, sembra (quasi) che il tempo si sia fermato. Anche se ci sono distanze e mascherine, i suoni rimangono gli stessi. Ma Diletta Rainone ammette: «La mia preoccupazione è che al termine dell'estate si ripresenti la stessa situazione dell'anno scorso».

Pierluigi Dallapina

Giovanna Pavesi