Arriva l'antenna: scoppia la protesta e la gru fa dietro-front

Anna Pinazzi

Una brutta sorpresa per i residenti di via Passo della Cisa. Nelle prime ore del mattino di ieri, una gru si è materializzata nel grande parcheggio del quartiere, anticipata dall'arrivo di un grosso camion.

Nessun cartello, nessun avviso per segnalare l'improvvisa «accelerazione» dei lavori per la costruzione di un'antenna per il 5G.

I residenti non l'hanno presa bene: riuniti nel comitato Passo della Cisa, dalla fine di marzo si battono per contrastare l'edificazione di quello che hanno definito «un mostro di 30 metri».

E così un grappolo di persone ha improvvisato un presidio davanti al cantiere, qualcuno ha chiamato la polizia locale lamentando l'assenza di avvisi pubblici. Sul posto sono arrivati anche Giuseppe Massari e Sandro Campanini, consiglieri comunali. Le parole dei cittadini rimandano alla stessa protesta fatta in passato: «Ci opponiamo a questo scempio messo in atto nel silenzio generale». Quello che chiedono è che «l'amministrazione faccia conoscere i passaggi che hanno portato alla autorizzazione di questa antenna in un luogo non isolato e quali siano i criteri per le autorizzazioni, quali siano in atto e se altre decisioni siano state prese all'insaputa di tutti, prima che si procedesse alla discussione del regolamento delle antenne». Il comitato, formato dai residenti del quartiere situato in zona San Lazzaro, ha fatto sapere anche che «la proposta fatta alla compagnia telefonica WindTre di confronto sulla sistemazione dell'antenna in un luogo più idoneo non ha mai ricevuto risposta, così come la lettera inviata al Sindaco Federico Pizzarotti». L'antenna dovrebbe sorgere all'interno del parcheggio principale tra Strada della Cisa e Stradello Pratospilla, proprio davanti ai palazzi. «Oltre che per la scelta di bassissimo valore estetico e per nulla sostenibile che fa crollare il valore economico delle case, siamo preoccupati per la nostra salute» continuano i cittadini. Per di più, un'antenna uguale è stata costruita recentemente «ad appena 200 metri da quella di via Passo della Cisa».

La protesta ha ottenuto, proprio ieri, una piccola «vittoria»: sia la gru che il camion in tarda mattinata hanno fatto dietro front lasciando l'area e il cantiere. «La motivazione - a detta dei residenti e da uno dei consiglieri comunali in loco - è stata l'assenza dell'ordinanza dell'ufficio mobilità per occupazione del suolo pubblico».

In serata è arrivata la conferma del Comune: il dietro-front della gru è dovuto a un intoppo burocratico, manca ancora una firma all'apposita ordinanza. Tradotto: non è finita qui.