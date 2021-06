Busseto piange Mario Cortesi, volontario storico della Pubblica assistenza

«Questo volontario ci ha colpito per la passione, la precisione e l'impegno in tutto quello che fa», avevano scritto due anni fa gli organizzatori del premio «Armando Prada», che nell'occasione scelsero di conferire a Mario, «persona estremamente precisa, ordinata e buona», il riconoscimento per la perseverante dedizione da lui mostrata nel panorama del volontariato locale. I problemi di salute impedirono a Mario Cortesi di ritirare il premio, sul palco del teatro Verdi della «sua» Busseto: il 79enne, colonna portante della Pubblica Assistenza di Busseto, Polesine e Zibello, è purtroppo scomparso, «al termine di una lunga battaglia contro una malattia vissuta e sopportata con forza e coraggio», ha testimoniato l'ex presidente dell'associazione di volontariato, Maria Giovanna Gambazza, che ha condiviso con Cortesi una lunga esperienza nel consiglio direttivo della Pubblica Assistenza. Nei dieci anni di presidenza della Gambazza, Cortesi ha infatti ricoperto gli incarichi di vicepresidente, prima, e poi segretario dell'associazione. «Mario Cortesi – ha sottolineato la stessa Gambazza - è stato uomo di grande bontà e rettitudine e lascia il suo esempio di solidarietà attiva e tutta la comunità».

«Era un riferimento per la nostra associazione: siamo molto riconoscenti a Mario, una persona distinta, attenta alle regole e dotata di una particolare eleganza, il suo tratto tratto», afferma Cristina Bolsi, attuale della presidente Pubblica Assistenza di Busseto, Polesine e Zibello .

Dopo i funerali, celebrati ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Busseto, le spoglie del 79enne sono state tumulate nel cimitero della cittadina della Bassa: Mario Cortesi lascia la moglie Rosetta e le figlie Barbara ed Elisa.