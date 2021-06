Fritelli: «A fine mese i nuovi assessori e la vendita delle Berzieri»

Egidio Bandini

«Lo “spartiacque” sarà il 29 giugno: con la comunicazione dei nuovi assessori e la probabile vendita del Berzieri».

Così Filippo Fritelli all’indomani della nomina di Pasquale Gerace a consigliere regionale. «Sui nomi dei due assessori che, per motivi diversi, andranno a sostituire Stefano Compiani e Pasquale Gerace deciderò entro una decina di giorni. Sto incontrando consiglieri, assessori e rappresentanti delle forze di maggioranza, per costruire quella che sarà la squadra di giunta che mi accompagnerà, verosimilmente, fino alla scadenza del mandato, fra un paio d’anni. Il 29 ci sarà consiglio comunale – dice ancora il sindaco - e in quella sede ci saranno le novità più eclatanti di questa prima metà del 2021: la chiusura del bando per l’aggiudicazione delle terme Berzieri e la comunicazione della composizione della nuova giunta».

Prosegue Fritelli: «L’amministrazione, ma anche l’intera città e le categorie economiche attendono con una giusta attenzione proprio l’auspicabile collocazione del simbolo di Salso e, se la data del consiglio corrispondesse alla chiusura del percorso per il Berzieri, assieme alla fase di attenuazione delle misure restrittive e di alleggerimento della curva pandemica, potremmo davvero parlare di nuovo respiro alla stagione salsese, ma soprattutto alla speranza per il futuro prossimo».

«Siamo ripartiti in questi giorni con gli eventi – conclude Fritelli – sabato 12 all’arena estiva con Luca Argentero: è stato un grande successo e quel sabato sera la città, sebbene ancora per metà chiusa, dal momento che alcuni alberghi devono ancora, giustamente, riaprire, aveva già l’immagine di una città che vuol ripartire, che ha riacceso le sue luci, che vede gente in giro, che vuol essere riscoperta; dai salsesi, ma non solo. È chiaro che procediamo ancora a “scartamento ridoto”, però c’è davvero voglia di andare avanti, da parte di tanti: di tantissimi!».