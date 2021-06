Paolo Nori: «Vi racconto Parma e la sua luce»

Facciamo come Paolo Nori, che all'inizio dello spettacolo «Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi» (atteso venerdì al Teatro di Ragazzola, inaugurazione della stagione estiva alla Corte le Giare, scritto ed interpretato con Nicola Borghesi) domanda al pubblico di chiedergli il bis, proposta accordatagli, in fiducia, con applauso. Questa intervista allo scrittore del momento, nella cinquina dei finalisti del premio Campiello (Selezione Giuria dei Letterati) con il libro «Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij», infatti, comincia a denti stretti, più o meno con lo stesso tenore di un suo recente tweet, che fa così: «Ma lei…cosa sente quando scrive?»; «La radio» replica lui.

Per non scivolare ancora sul filo, ritorto, dell'ironia, allora lo presentiamo riportandone il biglietto da visita dal suo «il post.it»: «Mi chiamo Paolo Nori, sono nato a Parma, nel 1963, abito a Casalecchio di Reno e scrivo dei libri».

Paolo Nori, ha imparato a vestirsi da italiano?

«Io mi vesto prevalentemente con cose che compero in negozi di un'azienda giapponese, i negozi dove ho comprato le cose sono a Mosca, Parigi e Milano. Credo però che l'interesse dello spettacolo travalichi, se così si può dire, il mio modo di vestire».

Che patria raccontate nello spettacolo?

«Ne raccontiamo alcuna, a cominciare da quella di Nicola e dalla mia che sono diverse. Io comincio parlando di Parma, che è la città dove sono nato e dove, nei primi trentatré anni della mia vita, ho vissuto vent'anni, e dove poi, quando avevo 42 anni, anno son tornato a abitare per un anno, e ho ritrovato una luce, per le strade di Parma, a una cert'ora del giorno, che ci son dei momenti che mi sembrava di nuotare, nella luce. Che poi era la luce che trovavo quando ero un bambino, alle due del pomeriggio, e uscivo dal portone, dall'androne buio del condominio dove abitavo, e aprivo il portone e entravo nella luce, che era tempo - dalle due del pomeriggio fino a sera - e spazio, - da via Montebello in qua, tutto il quartiere - e lì, tutti i giorni la promessa era così grande che mi viene da piangere, a pensarci».

E' sempre convinto che gli anarchici siano «il sale della terra»?

«Ho trovato, e trovo, nella letteratura anarchica, una dignità, una serietà, una passione, un'intelligenza che faccio fatica a trovare altrove».

Lo spettacolo segna la ripresa dopo un periodo storico difficile. Assume una valenza particolare per questo?

«L'anno scorso, d'estate, quando abbiamo ricominciato a girare con le presentazioni e con gli spettacoli, cominciavamo con Kurt Vonnegut che parlava di suo zio, il fratello minore di suo padre, laureato a Harvard, senza figli, impiegato di una compagnia di assicurazioni. "Era un uomo colto e saggio - scrive Vonnegut-, e la cosa che più rimproverava agli altri esseri umani era che si rendevano troppo raramente conto della loro stessa felicità. Perciò, quando d'estate stavamo seduti sotto un melo a bere limonata, parlando del più e del meno, quasi ronzando come api, mio zio all'improvviso interrompeva quelle piacevoli quattro chiacchiere per esclamare: Ah, questa sì che è vita!".

E così io oggi faccio lo stesso, e lo stesso fanno i miei figli e i miei nipoti. E invito anche voi a rendervi conto dei momenti di felicità e a esclamare, mormorare o pensare fra voi, a un certo punto: “Ah, questa sì che è vita!”. Ecco, dicevamo con Nicola l'anno scorso, quando facevamo lo spettacolo, adesso, poi magari lo spettacolo verrà malissimo, ma noi, adesso, siamo proprio contenti. Quest'anno, invece, mi sembra che non ne possiamo più, che la ripresa non sia stata liberatoria (è ammessa, forse, una sola liberazione, la seconda sembra uno scherzo)».

E' finalista nella cinquina del Premio Campiello con il libro «Sanguina ancora». Come vive l'attesa? Se dovesse spezzare una lancia con la giuria a favore del suo libro, cosa direbbe?

«Sono molto contento di essere in finale al Campiello, sono molto curioso di vedere cosa succede. Se dovessi dire qualcosa a favore del mio libro, non direi niente».

E se dovesse promuovere Parma e la sua cultura?

«Ogni tanto ci sono delle campagne a favore della lettura e, di conseguenza, della letteratura, e sono sempre stupito, quando sento parlare di queste campagne, perché, per me, la letteratura ha una forza terribile, che può essere paragonata alla forza di gravità, e mi sembrerebbe stranissimo che qualcuno facesse una campagna a favore della forza di gravità: non ne ha bisogno. Allo stesso modo, non c'è nessun bisogno che io faccia propaganda a Parma perché è una città meravigliosa che la propaganda se la fa da sola».

Claudia Olimpia Rossi