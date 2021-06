Quando Buffon spiegò

Nel calcio, e nella grafica dei quotidiani, vent'anni sono come e più di un'era geologica. Nel luglio 2001 mentre Gigi Buffon passava dal Parma alla Juventus, la Gazzetta usciva ancora in bianco e nero. Ha fatto così un doppio effetto ritrovare, ora che il cerchio sta per chiudersi. l'intervista esclusiva che realizzammo a Carrara poco dopo l'addio di Gigi al Parma. Ve ne riproponiamo alcuni passaggi perché da allora molti tifosi, complice il trasferimento proprio alla Juve (fosse stato il Torino, o anche il Milan, forse ci sarebbe stata meno acredine) hanno bollato il portiere con una ''damnatio memoriae'' esagerata e per certi versi poco motivata. Nell'occasione Gigi, entusiasta anfitrione di un nutrito (in tutti i sensi) gruppo di tifosi tra cui Franco Grossi e Angelo Manfredini, non si sottrasse alle domande più scomode, tipo la prima sui tempi e modi del suo addio al Parma. «Io avevo parlato di due possibilità, e che le maggiori probabilità erano per una mia permanenza a Parma. Anche il cavalier Tanzi, che ho incontrato prima di andare in vacanza, mi aveva detto che facilmente sarei rimasto in gialloblù. Per questo a chi, a Parma, mi chiedeva del mio futuro, dicevo: ''Penso di rimanere''. In quel momento sembrava così. Poi le cose si sono evolute rapidamente mentre ero in vacanza in Australia».

L'anno prima il Parma aveva ceduto Crespo, quell'anno lui e Thuram. L'anno dopo toccò a Cannavaro, Insomma, i gioielli di famiglia venivano alienati e non tardammo molto a capire perché. Eppure Gigi all'epoca non diede la colpa della cessione alla società (che incasso 75 miliardi di lire e il cartellino di Bachini, alla lunga carta straccia). Ecco cosa ci disse:

«Giocare a pallone è il mio lavoro e devo cercare di svolgerlo sempre nel migliore dei modi. A tredici anni per il pallone ho lasciato casa. I miei familiari non ne erano certo felici, ma sapevano che era giusto così. Il nostro rapporto invece di incrinarsi si è rinsaldato. Con i tifosi del Parma spero vada allo stesso modo. Se si guarda obiettivamente alla vicenda, la mia scelta magari non sarà apprezzata ma almeno capita sì. Almeno quest'anno la Juve mi sembra una società con maggiori ambizioni. Per un certo periodo non ha cercato portieri. Ora ha deciso di cambiare e mi è capitata questa opportunità».

Eppure negli anni precedenti s'erano fatte sotto con belle offerte anche Barcellona e Roma avevano corteggiato Buffon.

«Ero sempre in dubbio. Chiaro che il cuore mi diceva di rimanere a Parma. Lì ho gli amici e la mia storia sportiva. Ma razionalmente, pur ammettendo che tanto ho dato e fors'anche di più ho ricevuto, mi è sembrato fosse arrivato il momento di cambiare. Il clima delle ultime stagioni, in seno alla squadra, non era quello di quando, con Ancelotti, giocavo insieme a Crippa, Mussi, Stanic. E' vero, avevo altri amici, però, l'atmosfera era diversa. Anche questo, forse, ha fatto maturare la mia scelta. Solo non vorrei che ora io Lilian venissimo additati come gente che non si impegnava a Parma. Io ho dato tutto fino all'ultima partita».

La risposta all'ultima domanda (''quale immagine sintetizza la tua militanza nel Parma?'') fa ancora venire i brividi a chi quel giorno c'era:

«Ce l'ho a casa. E' ingrandita, in camera. E' il momento in cui, dopo aver parato il rigore a Ronaldo, salto sui tabelloni e urlo la mia gioia ai tifosi. Vorrei che gli sportivi di Parma mi ricordassero così».

Paolo Grossi