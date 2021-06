Rebecca Valeriani festeggia il titolo italiano Cadette

È Rebecca Valeriani del Cus Parma la campionessa italiana di Judo classe Cadette, nella categoria -44 kg.

Il titolo è arrivato alla finale nazionale di Ostia nella sua prima gara da Cadetta.

«Non solo, era anche la mia prima gara dopo tanto tempo, perché nel 2020 non abbiamo potuto gareggiare».

Nonostante lo stop, non poteva esserci ritorno migliore: tre incontri vinti per immobilizzazione a terra, con grande determinazione.

Grazie a questo titolo Rebecca ha anche guadagnato la cintura nera, un obiettivo che si poneva da tempo, e la prima convocazione in Nazionale.

«A breve partirò per Lignano, dove sarò in pre ritiro con la squadra azzurra, e poi alla volta di Porec, in Croazia, per la gara di Coppa Europa».

È grande la soddisfazione per una ragazza come lei che sul tatami è praticamente cresciuta.

Ha iniziato a praticare Judo all'età di 4 anni, seguendo le orme di famiglia: della mamma, Francesca Campanini, del papà Gianluca – entrambi tecnici, rispettivamente di Cus Parma e Judo Center -, e del fratello Leonardo.

«Rebecca ha una grande passione per il Judo – ci racconta la mamma -. Senza quella sarebbe difficile gestire a 15 anni una quotidianità fatta di sacrifici: due allenamenti al giorno, la dieta, le rinunce alle cene con gli amici. A questo si aggiunge l'impegno della scuola. Rebecca frequenta il Rondani e tiene molto allo studio. È brava ed è appena stata promossa. Devo ringraziare la sua scuola perché si è sempre dimostrata disponibile rispetto ai suoi impegni agonistici».

Dopo la promozione la giovane cussina potrà partire a cuore leggero per la Croazia. Per lei sarà un appuntamento importante: «Quest'anno si disputeranno gli Europei e i Mondiali – spiega mamma Francesca – e i tecnici della nazionale stanno valutando i ragazzi per decidere le convocazioni. Per la prima volta partirà da sola, senza mamma e papà. Abbiamo studiato un po' la strategia di gara, considerate le avversarie, ma poi sarà lei a doverci mettere testa e cuore, sperando anche in un po' di fortuna. Sicuramente ha le carte in regola per giocarsela ma in un incontro di Judo tutto può succedere: più di quanto accada in tanti altri sport la vittoria è legata alla prestazione del momento».

E forse è anche questo il fascino di una disciplina che vive di regole, di rispetto per l'avversario e la competizione, di spirito di gruppo. «Sul tappeto sono da sola - conclude Rebecca - ma dietro c'è un grande lavoro di squadra e ogni medaglia è un po' di tutti».

Laura Ugolotti