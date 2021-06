Tanti giovani in giro, Pilotta presa d'assedio

Luca Pelagatti

La chiave di questo primo lunedì di ritrovata libertà sta tutto nella frase orecchiata davanti ad un locale di via Farini. «Oh, ragazzi, è mezzanotte. Ordiniamo un'altra birra?». Che si può tradurre con: «Fino a ieri, a quest'ora dovevamo essere a casa. E oggi, invece, ci sta pure un'altra pinta». Ma sia chiaro: una passeggiata per Parma ritornata bianca non ha significato passare una notte in bianco. Il lunedì, si sa, non è sera da bagordi e, in ogni caso, l'orario settimanale di chiusura dei locali è fissato all'una. Quindi fino alla mezzanotte e mezzo si sono viste parecchie compagnie e gruppi di amici godersi i tavolini all'aperto con l'aria sognante di chi, da tanto tempo, aspettava quel momento. Ma poco dopo l'una nelle strade, come sempre, è tornato a rimbombare il silenzio. Una quiete che per ultime ha avvolto le strade più frequentate e dedicate alla movida come via Farini, la piazza e alcune vie laterali dell'Oltretorrente, mentre solo più tardi il silenzio è lentamente arrivato ad avvolgere piazza della Pace. Ma questa è una situazione che poco ha a che fare con il coprifuoco.

Comunque, per tutta la serata gran parte dei locali aperti sono stati abbastanza affollati. Tra chi non ha resistito al richiamo della riconquista della notte tanti studenti universitari, mentre i ristoranti che non avevano il turno di riposo settimana già ben prima della mezzanotte avevano ritirato le sedie dei dehors. «Dai, è estate e non c'è niente di più normale e bello che passare la serata con gli amici e una birra», ha sintetizzato un ragazzo davanti ad un locale dell'Oltretorrente mentre, in via D'Azeglio, gruppi di giovani di colore sedevano sui gradini dell'Ospedale vecchio conversando fitto.

Molto diversa invece, come detto, la situazione in Pilotta dove moltissimi ragazzi, per tutta la sera, si sono sparpagliati sul prato e soprattutto hanno colonizzato le panche ai lati della fontana. E con buona pace delle ordinanze che proibiscono il consumo di alcolici in quella zona tutti avevano in mano una bottiglia di birra o un cocktail. I locali intorno hanno, come sempre, fatto affari d'oro mentre alcuni dei gruppi di ragazzi si sono persino organizzati acquistando nel pomeriggio al supermarket le bottiglie di superalcolici. E alcuni di loro si sono improvvisati barman per preparare cocktail a basso prezzo per tutta la compagnia.

Allegria, voglia di stare insieme, qualche bicchiere: questi sono stati gli ingredienti della serata e la conseguenza, oltre alle canzoni cantate in coro, è stata la cancellazione di ogni forma di distanziamento. Un passante più maturo, che si è definito «un padre preoccupato», ha osservato scuotendo la testa che è «troppo presto per questo entusiasmo, che occorre stare attenti». Ma per i tanti ragazzi non sembrava vero che la lunga clausura fosse finalmente terminata e alcuni hanno anche dichiarato che avrebbero voluto «fare l'alba. Non foss'altro per fare una cosa che per troppo tempo era proibita». Ma intorno a mezzanotte e mezzo una parte degli erogatori dell'irrigazione della piazza ha iniziato a bagnare il prato e quelli seduti sul verde hanno dovuto cedere ad una ritirata strategica mentre sono rimasti i più caparbi vicino alla fontana. Quando se ne sono andati gli ultimi tiratardi a raccontare la prima notte di libertà sono rimasti i vuoti a perdere sparsi in giro. Ma tanto, ormai, il coprifuoco è finito. E stasera si ricomincia.