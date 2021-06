Colloqui per 3.594 candidati. I ragazzi: «Un'esame difficile: tante domande»

Alle 8 la campanella suona per gli esami di stato. Ed è ancora una maturità ai tempi del covid. Tutti con le mascherine, prof e studenti: da protocollo si usano quelle chirurgiche perché le Ffp2 sono troppo ingombranti. O meglio, dal momento che il colloquio dura un'ora il candidato potrebbe avere problemi per la respirazione. E le chirurgiche, si sa, sono più leggere. In tutti i modi, anche con la mascherina l'emozione è difficile da nascondere. Per molti il sostegno di un'amica o di un genitore è un tocca sana. Le aule scelte per l'esame sono quelle più grandi, che vengono disinfettate prima dell'entrata del candidato. Anche il distanziamento è rigoroso: due metri tra lo studente e la commissione e due metri tra i commissari.

I candidati

A Parma e provincia sono 3.594 gli studenti candidati all'esame di stato: 3.530 interni e 64 esterni. Tra l'esercito dei maturandi ci sono anche ragazzi con disabilità: 55. Le commissioni invece sono 85 e ognuna con un presidente più i commissari interni, referenti delle diverse discipline. La maturità covid non prevede le prove scritte, anche se molti studenti ci avevano sperato fino all'ultimo di poter almeno svolgere lo scritto di italiano: il vecchio tema, per intenderci. La maturità covid prevede solo il colloquio diviso in quattro parti: la discussione dell'elaborato, l'analisi di un testo di letteratura, un argomento deciso dalla commissione per allargare il quadro disciplinare e la prova di alternanza scuola-lavoro, oggi Pcto. Insomma, una maturità per nulla semplice.

Il nucleo di supporto

Come ogni anno e a maggior ragione in tempi di pandemia, si è costituito il Nucleo operativo di supporto agli esami di Stato, che è formato dal dirigente scolastico Giovanni Fasan, dall'assistente amministrativo Sandra Napodano, dal tecnico Maurizio Giglio, dalla funzionaria dell'area Donatella Boschetti e dalla referente per gli alunni disabili Elisabetta Zanichelli. Il nucleo è operativo a 360 gradi sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista tecnico, ad esempio per l'applicativo commissione web. Un nucleo sempre reperibile 24 ore su 24 per risolvere tutte le eventuali problematiche, anche quelle che riguardano la sicurezza e il rispetto del protocollo. E a questo proposito può capitare che arrivi l'ispettore regionale per controllare che nelle scuole vengano rispettate le regole. Se dovesse arrivare, sarà il preside Giovanni Fasan ad accompagnarlo nelle verifiche.

Quarantene

Il primo giorno degli esami fila tutto liscio. A differenza dell'anno scorso non ci sono stati casi di quarantene né tra i candidati né tra i commissari. Nel 2020, infatti, per alcuni studenti era scattata la quarantena: si era trattato di un gruppo di ragazzi che avevano studiato insieme e tra loro si era verificato un caso di positività. Per cui si era dovuti ricorrere alla prova telematica a distanza e non più in presenza. Per ora l'esame 2021 non ha casi di quarantene e tutto procede per il meglio in presenza.

La festa

Ogni mattina vengono esaminati 5 studenti. E dopo un'ora di domande a raffica ci sono i compagni di classe ad aspettare il nuovo «maturo». Qualcuno porta lo spumante, altri dei mazzi di fiori.

Mara Varoli