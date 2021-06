E' corsa al vaccino anche tra i giovani. Oltre 5300 prenotazioni tra i 20-24 enni

Boom di prenotazioni di vaccini anti Covid ieri in Regione, nella prima giornata aperta ai giovani tra i 20 e i 24 anni, quindi i nati dal 1997 al 2001 compresi.

Alle 18 si erano prenotate circa 38mila persone appartenenti a questa fascia di età, su un target complessivo di circa 204mila persone.

A Parma, sempre alle 18 di ieri, si erano prenotati 5.355 giovani tra i 20 e i 24 anni. Per loro sono previste esclusivamente dosi di vaccino Pfizer o Moderna, come da indicazioni nazionali per chi ha meno di 60 anni. «È davvero importante che anche i nostri giovani aderiscano alla campagna di vaccinazione, e la risposta in queste poche ore di avvio delle prenotazioni è stata veramente alta - sottolinea l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Anche questi dati rispecchiano la grande voglia dei cittadini di vaccinarsi, perché la vaccinazione è l'opportunità di tornare a vivere la la quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri.

Come prenotarsi

Per tutti gli under 40 sono a disposizione i consueti canali di prenotazione: di persona nei Cup o nelle farmacie con prenotazioni Cup, via web attraverso Fascicolo sanitario elettronico, AppEr Salute e Cupweb, telefonicamente ai numeri predisposti dalle singole Aziende sanitarie.

Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.

Per i minorenni sono i genitori, o chi ne fa le veci, a dover effettuare la prenotazione: sarà sufficiente comunicare i dati o il codice fiscale sia dell'adulto richiedente che del minore vaccinando.

r.c.