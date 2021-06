Liti, bivacchi e vandalismi: non c'è pace per i Nuovi Terragli

Con la ritrovata libertà sono arrivati puntuali anche i movimentati episodi che hanno come protagonisti bande di giovani scatenati fra liti, bivacchi e vandalismi.

Come sempre una delle zone più frequentate da questi ragazzi, è proprio l'area del complesso dei Nuovi Terragli, che suscita di continuo lamentele da parte dei residenti e dei commercianti, sia per il degrado, gli atti vandalici, che per le liti che avvengono di giorno e di notte, disturbando chi abita nella zona. In questi giorni, dopo liti con bottiglie spaccate, miriadi di frammenti di vetro sono sparsi sul fondo, bucando tante gomme delle bici.

Sulla situazione dei Terragli è intervenuto anche Daniele Aiello dell'associazione «MiglioriAmo Fidenza». «Da tempo riceviamo numerose segnalazioni di cittadini residenti in centro, in particolar modo nella zona dei Terragli, di piazza Repubblica e via Malpeli, in merito a urla, schiamazzi e spesso anche risse, che avvengono ormai quasi quotidianamente», spiega. «Una situazione ormai diventata insostenibile», «paradossalmente proprio dove è situata la sede della nostra Polizia locale». Non possiamo che chiedere a questa amministrazione di intervenire. Ad esempio come? Garantendo più controlli serali da parte della Polizia locale non solo in questa area ma anche nelle zone più critiche della città, finanziando un turno serale della stessa polizia locale, sette giorni su sette e non solo nei weekend».

r.c.