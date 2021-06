Parte la campagna «La seconda notte è nostra!»

Seppur lentamente e con tutte le cautele del caso, qualche timido segnale di ripresa sul fronte turistico si vede. Nella speranza che non si verifichino ulteriori stop, Comune e albergatori, in sinergia, studiano nuove strategie per promuovere l'attrattività. Lanciano così la campagna «La seconda notte è nostra!», già inserita nel portale di Parma capitale italiana della cultura. Una promozione della serie «prendi due, paghi uno» di sicuro appeal, soprattutto per gli amanti delle vacanze nelle città d'arte.

Una notte in regalo, dunque, a chi decide di fermarsi a Parma almeno due giorni. «L'obiettivo - spiega spiega Cristiano Casa, assessore al Turismo - è recuperare il più in fretta possibile il tempo perduto a causa dell'emergenza covid e ritornare ad avere in città le stesse presenze turistiche dei giorni precedenti la pandemia, spingendo l'acceleratore anche sul fatto che siamo ancora Capitale italiana della cultura».

L'idea è semplice: a tutti coloro che prenoteranno, dall'Italia o dall'estero, almeno due notti in strutture ricettive cittadine dotate di Partita Iva, una verrà offerta dalla struttura ricettiva stessa con il sostegno del Comune. Un modo per incentivare le presenze stanziali, non quelle giornaliere, cosiddette «mordi e fuggi»: «Il Comune - prosegue Casa - ha già stanziato 200mila euro. L'idea è di favorire la voglia dei turisti di fermarsi almeno due notti, che poi significa almeno quattro pasti al ristorante e tempo utile non solo per visitare mostre e musei, ma anche per vivere la città, il centro storico e magari anche la provincia».

L'offerta speciale entrerà nel vivo nei mesi di luglio (dal 15) e agosto e poi da metà ottobre a fine dicembre. Protagonista del progetto il consorzio degli albergatori PromoParma. «Stiamo raccogliendo i dati degli alberghi e di tutte le strutture ricettive che vorranno aderire da inserire nella piattaforma attraverso cui sarà possibile prenotare - spiega il presidente Emio Incerti -. Abbiamo fatto, come consorzio, un investimento consistente in termini economici e di risorse umane, convinti che sarà uno strumento utile anche per il futuro. Un investimento per valorizzare il nostro senso di ospitalità e che resterà a disposizione della città anche in occasione di altri eventi. Metteremo a punto uno strumento utile alla città e alle imprese del settore, che amplieremo alla provincia prossimamente. Stiamo lavorando per rendere operativa la piattaforma, accessibile dal sito del Comune e da quello di Parma 2020+21, a partire dai primi giorni di luglio. Speriamo che questa offerta favorisca le presenze anche di chi potrebbe essere a Parma solo di passaggio. Soprattutto in autunno quando le città d'arte sono mete più ambite rispetto ai mesi di piena estate. L'auspicio è cominciare a recuperare le perdite consistenti causate dall'emergenza covid puntando su Parma capitale italiana della cultura e capitale creativa della gastronomia».

