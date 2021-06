Traversetolo, camion sfiora la farmacia

Traversetolo Un'auto e un camion che si scontrano all'incrocio e il mezzo pesante che esce fuori strada, abbattendo il semaforo e diversi cartelli, finendo infine contro un vascone di cemento dove c'è l'ingresso della farmacia.

Una situazione che non si è trasformata in tragedia solo per l'orario in cui lo schianto è avvenuto, ovvero intorno alle 7.15 quando per fortuna l'esercizio è ancora chiuso e non ci sono le consuete code dei clienti che aspettano di entrare.

Lo schianto è avvenuto ieri mattina a Traversetolo, nei pressi dell'incrocio tra via Cantini e via Toscanini: per cause da accertare una vettura proveniente dal paese che viaggiava in direzione Vignale e un mezzo per la raccolta dei rifiuti che andava verso via 4 Novembre si sono scontrati.

Dai primi accertamenti appare presumibile che uno dei due mezzi non abbia rispettato le indicazioni del semaforo. L'impatto è stato notevole: l'auto si è girata su se stessa ed è stata sbalzata al lato destro della strada; il camion nella collisione è finito verso sinistra, ha divelto i cartelli pubblicitari che delimitano il passaggio pedonale e si è arrestato contro il vascone e l'ingresso della farmacia.

Sul posto sono giunte l'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra che hanno poi trasportato la conducente della vettura al Maggiore.

La donna, oltre al forte shock, lamentava dolore alla schiena.

Per il conducente del camion non è stato invece necessario il trasporto in ospedale.

Oltre ai sanitari sono giunti sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco e i vigili della Polizia Locale dell'Unione Pedemontana, che hanno effettuato i rilievi per accertare le eventuali responsabilità dei conducenti.

Si è anche reso necessario l'intervento di una ditta specializzata che ha bonificato l'area dai liquidi che il mezzo ha perso nel forte schianto.

«Un episodio che dovrebbe essere un monito per tutti quelli che nonostante si sia in paese e in presenza di incroci viaggiano a velocità elevate – commenta il sindaco Simone Dall'Orto -. La fortuna ci ha visto, le conseguenze potevano essere ben più gravi».

Maria Chiara Pezzani