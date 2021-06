«Bike riding for Parkinson Italy»: la sfida di Edgardo, Roberto e Gianni

Chiara De Carli

Ci sarà anche un tocco «gialloblù» nell’edizione 2021 della «Bike Riding for Parkinson Italy 2021» che si correrà da domenica 20 a domenica 27 giugno sulla «Ciclovia VenTo» che collega Torino a Venezia.

La prova

650 chilometri che non saranno una gara contro il cronometro o una prova alla ricerca della migliore prestazione sportiva ma una sfida alla malattia di Parkinson, patologia neurologica degenerativa cronica causata dalla morte dei neuroni che producono la dopamina - il neurotrasmettitore che consente il controllo dei movimenti - e che accomuna tutti gli atleti in gara.

Otto tappe

Le otto tappe affrontate dai «Parkinsonauti» saranno però anche una preziosa occasione per mostrare a tutti coloro che li seguiranno nell’impresa l’efficacia della pratica sportiva nel contrastare le difficoltà di movimento e nell’aiutare ad uscire dall’isolamento a cui può condurre la malattia. Tra i 22 che domenica mattina saliranno in sella, ci sono anche tre portacolori della provincia: il 58enne parmigiano Gianni Cantarelli, il 62enne veterinario di Varano Melegari Roberto Sgobazzi e il 57enne torrilese Edgardo Vietti.

L'obiettivo

Per tutti e tre il primo obiettivo sarà quello di completare il percorso, ma a supportarli nell’impresa ci sarà sicuramente il tifo dei parmigiani. «È una malattia difficile da accettare soprattutto quando insorge in giovane età», spiega Stefano Ghidotti, triatleta, «malato di Parkinson e di sport e presidente dell’Associazione Parkinson&Sport che, con il supporto di Chiesi Italia e Dallara, organizza l’evento.

Lo scopo

«Lo scopo della Bike Riding - continua Ghidotti - è testimoniare che con il Parkinson si può convivere senza rinunciare alle proprie passioni, e che lo sport è una potente medicina che migliora il decorso della malattia e il benessere psicofisico e insegna a condividere la vita con gli altri».

Percorso difficile

Una strada non sempre facile da percorrere anche perché dopo la diagnosi per rialzarsi ci vuole forza. Ma, in cambio, può regalare un nuovo punto di vista sulla vita.

Gli esploratori

«Noi Parkinsonauti siamo in primo luogo appassionati di vita ed esploratori di vie nuove nella relazione con questo tipo di patologia: da questa esperienza ci aspettiamo momenti di grande divertimento», dice Vietti, portavoce del gruppo in partenza da Parma.

Terapie

«L’esperimento che stiamo portando avanti è quello di abbinare alla terapia farmacologica un’attività sportiva intensa, pur con prestazioni limitate perché la malattia toglie forza. E se da un lato è difficile accettare questo cambiamento per chi ha fatto sport a livello agonistico, dall’altro è molto stimolante perché sai di dover combattere una battaglia nuova. In questi anni, mi sono rallentato un po’, ma vivo bene e ascolto le persone con più attenzione. Ho anche ripreso anche due antiche passioni: fumare la pipa la sera e fare il dj».

Dove e quando

Le tappe della corsa saranno: da Torino a Casale Monferrato, Casale Monferrato-Pavia, Pavia-Milano-Crema, Crema-Casalmaggiore, Casalmaggiore-Modena, Modena-Ferrara, Modena-Chioggia e, domenica 27, il gran finale da Chioggia a Venezia.