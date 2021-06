Due quinte classi in quarantena fino a ieri: rischio esame a distanza

Mara Varoli

I colloqui in presenza della maturità continuano regolarmente, ma per un gruppo di circa 50 studenti l'esame potrebbe essere online: «Purtroppo abbiamo dovuto constatare che gli studenti di due classi quinte di scuole diverse sono risultati positivi al covid - spiega il dirigente scolastico Giovanni Fasan, membro del nucleo dell'Ufficio scolastico per il supporto all'esame di stato -. E proprio ieri è arrivata la notizia che hanno terminato la quarantena. È quindi possibile che alcuni di loro svolgeranno il colloquio orale a distanza con una video conferenza e non più in presenza».

La quarantena

Secondo le regole imposte dal Ministero dell'Istruzione, dalla fine della quarantena devono infatti trascorrere ulteriori 15 giorni, per cui non per tutti i ragazzi delle due quinte sarà possibile presentarsi a scuola per la maturità. Anche l'anno scorso era successo, per un gruppo di ragazzi che avevano studiato insieme e che si erano contagiati a vicenda. Un problema che si ripete e che però tutti avevano messo in conto: il preside Aluisi Tosolini e presidente di Asapa, l'associazione delle scuole autonome di Parma, due mesi fa aveva fatto una proposta pubblica affinché si potessero vaccinare i maturandi il prima possibile. Sta di fatto che ora questi ragazzi probabilmente dovranno sostenere il colloquio da casa. Il caso è utile per ricordare soprattutto ai giovani, ma non solo, di usare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento e lavarsi bene le mani, in particolare nei luoghi di ritrovo, anche se i contagi sono diminuiti e la bella stagione mette in difficoltà il virus.

«Quel che è certo - continua il preside Giovanni Fasan - è che questi studenti non si sono contagiati a scuola, che rimane in tutto e per tutto l'ambiente più sicuro. I contagi avvengono all'esterno, in altri ambienti». Fortunatamente la maturità ai tempi del covid nelle scuole di Parma e provincia continua il suo percorso e sin dal primo giorno le 85 commissioni «erano al completo - precisa Fasan -. Tutti i presidenti nominati sono presenti e nemmeno tra i commissari interni ad oggi risultano variazioni».

Il curriculum

Quest'anno c'è una novità. Oltre al diploma, gli studenti potranno contare anche su un curriculum che servirà sia per gli studi successivi sia per il lavoro.

«La novità - conferma il preside Fasan - è il curriculum dello studente, emanato dal decreto ministeriale 6-8-20 e che costituisce uno strumento che accompagnerà lo studente per il corso della vita. Le commissioni d'esame devono tener conto del contenuto di questo curriculum durante la conduzione del colloquio. A livello territoriale, ci sono scuole capofila: per la città e l'immediata provincia è il Melloni, per la zona della Valtaro è l'istituto comprensivo di Noceto. In particolare, il Melloni insieme ad altre scuole è capofila sia in regione che nel Lazio per quelle attività di formazione sul curriculum dello studente». Il curriculum riguarda una prima parte compilata dalle scuole, una seconda con le certificazioni linguistiche, informatiche e altro, una terza parte compilata dallo studente sulle attività svolte in campo lavorativo, sportivo, musicale e del volontariato. E conclude Fasan: «Per cui, dopo aver sostenuto la maturità, con un esame serio com'è quello del 2021, oltre al diploma gli studenti avranno anche il curriculum che potrà essere utilizzato per l'università o per il mondo del lavoro».

Un esame complesso

Un luogo comune gira tra chi non deve sostenere la maturità 2021. Perché anche senza scritti, l'esame non perde di difficoltà. A parte il fatto che c'è l'elaborato che in qualche modo sostituisce la prova scritta, il piano interdisciplinare sul quale i ragazzi sono chiamati a riflettere è davvero ampio. In più, dopo tanti mesi di dad. Ha ragione il ministro: «Ragazzi, non sarete ricordati per la maturità covid».