Innovazione, De Simoni diventa «case history» a livello nazionale

Vittorio Rotolo

La pandemia ha messo in ginocchio interi settori produttivi, annientando metodi che apparivano consolidati e rivoluzionando completamente il modo di fare impresa. Ripartire si può e si deve, anche a costo di «reinventarsi». Un concetto che è esempio e stimolo per i giovani imprenditori, quello sviluppato nell'ambito dell'evento Share It di Confcommercio. Nove le case history di successo al centro di questa edizione 2021, che si è svolta in modalità digitale. Fra i progetti selezionati c'era «Digital Sustainability» realizzato da De Simoni Parma, azienda specializzata nella produzione di contenuti multimediali per eventi.

«La crisi ha avuto un impatto devastante sul nostro settore, bloccando di fatto tutte le manifestazioni», ha spiegato Luca Sfulcini, ceo di De Simoni e consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom Parma. «Ci siamo dovuti fermare. Ma quella è stata l'occasione per ripensare alla nostra attività ed al futuro, partendo da una prospettiva diversa. Con Digital Sustainability non volevamo suggerire ai clienti una semplice misura tampone, bensì evidenziare come il digitale, applicato ad eventi di tipo culturale, potesse garantire determinati criteri di sostenibilità: ambientali, in quanto non ci si sposta fisicamente; economici, nella misura in cui riduce i costi per le aziende che organizzano queste rassegne; infine sociali, perché più inclusivi ed in grado di ampliare la possibilità di partecipazione». Secondo Sfulcini, «la tecnologia permette oggi alla cultura di avere un nuovo linguaggio e di essere più fruibile rispetto al passato. Può dare slancio al brand, insomma, a patto che la si utilizzi nella maniera corretta».

Fare network, un altro prezioso insegnamento. «La strada del successo passa certamente anche dalla capacità di stringere nuove collaborazioni - ribadisce Sfulcini -. Un po' come abbiamo fatto noi con il Labirinto della Masone, una vera eccellenza culturale».

«Attraverso questi esempi reali, ma straordinari nella loro normalità, il nostro intento è creare spunti di riflessione», ha affermato il presidente del Gruppo Giovani nazionale Andrea Colzani. «La cultura - ha aggiunto - sta diventando una porta d'ingresso per le imprese. E l'avventura imprenditoriale di Sfulcini e dell'azienda De Simoni lo dimostra».

Insieme a Sfulcini, in collegamento dal Labirinto della Masone, c'era Giordano Manfredi, presidente del Gruppo Giovani di Ascom Parma: «Uno dei nostri obiettivi è favorire la formazione e la cultura d'impresa - ha detto -. Ci riempie d'orgoglio il fatto che il percorso e l'esperienza di Luca Sfulcini siano stati giudicati un esempio».