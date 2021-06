L'assessore Donini: «Presto visiterò l'hub della Gazzetta. E' l'esempio dell'impegno delle imprese»

Luca Molinari

«Sarò presto a Parma a visitare l'hub vaccinale allestito alla Gazzetta dall'Unione parmense degli industriali». E' quanto annunciato ieri mattina da Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, durante una conferenza stampa online sulla campagna vaccinale.

«Verrò volentieri a fare visita al centro vaccinale, per il quale esprimo fin da ora la nostra riconoscenza e apprezzamento - ha dichiarato -. Da quando sono in azione i centri vaccinali per i lavoratori, le vaccinazioni hanno compiuto un ulteriore salto in avanti. E' importante mantenerli attivi e dotarli delle dosi necessarie per il target di popolazione a cui sono destinati».

Per Donini, progetti come quelli realizzato dall'Unione parmense degli industriali «sono la testimonianza più concreta dell'impegno del mondo economico per superare l'emergenza», ma soprattutto «espressione del principio di responsabilità sociale delle imprese». All'interno di queste strutture infatti «vengono vaccinati anche i lavoratori della filiera», ha precisato.

Per l'occasione è stato fornito anche un primo dato sulle persone (circa duecentomila) che stanno ricevendo il vaccino nei 22 centri vaccinali sui luoghi di lavoro sparsi per la regione. «Sto visitando tutti questi centri - ha rimarcato l'assessore alla Salute - e posso dire che tutti sono realizzati nel massimo rispetto delle norme di sicurezza».

Durante la conferenza stampa è stato quindi sottolineato che la campagna vaccinale regionale sarebbe ormai allo sprint finale: 2,2 milioni di persone hanno ricevuto almeno la prima dose e mezzo milione ha già la data fissata per la somministrazione. Per Donini «siamo alla svolta». «Tutti coloro che vogliono vaccinarsi hanno l'appuntamento. Entro l'estate - ha aggiunto - raggiungeremo la protezione di comunità». La nostra regione è infatti molto vicina a raggiungere l'obiettivo nazionale, ossia a vaccinare almeno il 70% della popolazione. «Ci siamo dati un obiettivo di valore ancora più significativo, ossia di raggiungere l'80%, che significa oltre 3 milioni di cittadini, - ha continuato Donini -. Vogliamo arrivare a questo risultato il prima possibile, compatibilmente con le dosi che riceveremo, anche grazie all'aiuto dei professionisti della sanità con cui le persone hanno un rapporto di maggior fiducia: i medici di famiglia e presto anche i farmacisti, che potranno sicuramente aiutarci nel recuperare molte persone che ancora non hanno deciso di vaccinarsi». «Siamo la prima regione in Italia nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate e vogliamo accelerare ancora», ha concluso l'assessore.

La prima dose di vaccino è stata somministrata al 100% degli over 90, al 95,8% della fascia 80-89, all'88,6% dei 70-79enni e all'81,7% di chi ha tra i 60 e i 69 anni. Scendendo con l'età, si passa al 67,3% di prima dose ricevuta dai 50-59enni, al 39% di chi ha tra i 40 e i 49 anni, al 26,7% della fascia 30-39, al 22,6% dei 20-29enni e infine all'8,7% degli under 20. Le fasce al di sotto dei 49 anni sono quelle che hanno visto aprire per ultime le finestre di prenotazione, come previsto dal piano nazionale, ma tutti quelli che si vogliono vaccinare hanno una data fissata.

Per quanto riguarda l'immunizzazione completa, l'hanno raggiunta il 97,1% degli over 90, il 91,3% di chi ha tra gli 80 e gli 89 anni, il 39,9% dei 70-79enni, il 41,1% della fascia 60-69, il 21,2% dei 50-59, il 15,8% dei 40-49enni, il 14,6% di chi ha tra i 30 e i 9 anni, il 13,1% degli under 30 e l'1,3% degli under 20.