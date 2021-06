La lettera per Parma (e per il Parma)

Carlo Brugnoli

Per celebrare il ritorno di Gigi Buffon al Parma vent'anni dopo la sua ultima partita con la maglia crociata, non bastava un semplice annuncio. Il presidente Krause ha voluto fare le cose in grande e d'altronde come dargli torto. Riportare dove tutto è iniziato uno dei monumenti calcistici nazionali è stata un'operazione di grandissimo impatto mediatico che avrà rilevanti ripercussioni anche nei prossimi mesi e non solo sul campo.

Lo slogan «Superman è tornato» è così diventato un film (girato in gran segreto negli ultimi giorni) e il Tardini si è trasformato in un set cinematografico per celebrare la più clamorosa operazione di mercato degli ultimi 20 anni, appunto. L'ufficialità è così arrivata intorno a mezzogiorno sul profilo Instagram del Parma calcio. La clip di un minuto e mezzo si apre con l'ingresso allo stadio di un uomo incappucciato intento a scavare per recuperare un baule dei ricordi che, una volta aperto, svela la ormai celebre maglietta con la S di Superman.

Poi l'uomo risponde al telefono. E' il presidente Krause che chiama e a quel punto il cappuccio si sfila per svelare il volto di super Gigi che con una faccia alla Tom Cruise dice «I'm back». Sono tornato.

Di fatto l'annuncio ufficiale del ritorno a Parma di Buffon per una scelta di vita e di cuore che ha animato il dibattito fra addetti ai lavori e tifosi ma che ha un indubbio ed enorme valore sia sul piano sportivo che su quello della comunicazione e del brand Parma che a questo punto tornerà (o forse è già tornato) a fare il giro del mondo.

L'ufficializzazione dell'operazione era stata preceduta, nella notte fra mercoledì e ieri, da un post criptico (ma nemmeno tanto) del presidente Krause che su Twitter aveva scritto «It's a bird, it's a plane...It's Superman» (è un uccello, è un aeroplano, è Superman) facendo intendere fin troppo chiaramente che il traguardo era stato raggiunto.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Gigi Buffon – ha dichiarato il presidente Kyle Krause –. Vogliamo riportare questo club leggendario dove gli compete. Il ritorno di Buffon è un'altra conferma di questa nostra ambizione. È un momento davvero speciale per tutti noi»

«Fin da quando ho condiviso per la prima volta con Gigi l'idea di tornare a Parma – ha dichiarato il Managing Director Sport, Javier Ribalta – avevo capito guardandolo negli occhi che era un'idea che lo emozionava. Ha stimoli, ha voglia di dimostrare, conosce la piazza, Parma è casa sua. Siamo orgogliosi di poter contare su di lui, di vederlo tornare dove la sua splendida carriera è iniziata, con davanti a sé altre pagine di storia da scrivere».

Concetti ribaditi dallo stesso Buffon che sul suo profilo Instagram ha postato un video nel quale ripercorre le tappe più importanti della sua storia calcistica al Parma. La conclusione è tutto un programma: «Ora continuiamo a divertirci».

Insomma, gli ingredienti perchè il Buffon bis possa tramutarsi in un successo ci sono tutti: la voglia e la determinazione del campione di rimettersi in gioco, l'entusiasmo manifestato dal presidente Krause e da tutta la società, le speranze rigenerate dei tifosi di risalire immediatamente nella massima serie anche grazie al contributo delle manone di Super Gigi. E suonano come un sottofondo stonato le critiche di una parte minoritaria della tifoseria che ancora rimugina sul presunto tradimento di Buffon quando passò dal Parma alla Juve.

Vicende di 20 anni fa che nulla hanno a che fare con il pragmatico progetto di Kyle Krause che è quello di far tornare il club ai fasti di un tempo. Onore al merito a lui e a tutti coloro che hanno lavorato a questa operazione condotta sottotraccia e con grande intelligenza. Dopo una annata così avara di soddisfazioni, una notizia del genere ci voleva proprio. Bentornato Gigi.