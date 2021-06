Molesta la figlia disabile della moglie : condannato a 1 anno e 10 mesi

Georgia Azzali

Va fiera della sua rinascita, Michela (la chiameremo così). Anche se è costretta a muoversi su una sedia a rotelle o ad appoggiarsi a un deambulatore. Ma i tempi della strada, delle sostanze per tentare di placare un dolore che l'ha rincorsa fin da ragazzina, sono lontani. «Da anni non tocco più niente, nemmeno i farmaci, perché anche quelli sono delle droghe», dice al processo. Ha toni bruschi, si innervosisce, quando i giudici insistono perché hanno bisogno di capire chi è veramente il marito di sua madre. Di decifrare i rapporti tra lei e quell'uomo entrato nella sua vita quando era poco più che una bambina, dopo la separazione dei suoi genitori. E Michela, che oggi ha 43 anni, pur facendo fatica a volte a mettere in fila i ricordi, non ha dubbi: è lui che l'ha molestata l'11 gennaio del 2016, quando lei era nel bagno di casa. Una ricostruzione credibile, per i giudici, che l'altro ieri hanno condannato il patrigno - 56enne, origini sarde - a 1 anno e 10 mesi per violenza sessuale, mentre il pm Fabrizio Pensa aveva chiesto 3 anni e 4 mesi. Il collegio, presieduto da Gennaro Mastroberardino, ha anche interdetto in perpetuo l'uomo da tutti gli uffici di curatela, tutela e amministrazione di sostegno, oltre che dai pubblici uffici per la durata della pena.

Eppure era stato generoso quel giorno. Aveva accompagnato Michela in auto a Milano per una visita medica, poi erano tornati a Parma verso le 12,30. Prima di rientrare a casa, si erano fermati a fare un po' di spesa, comprando anche vino e grappa. Non aveva nascosto nulla, Michela, di quel pranzo a casa sua, a cui aveva partecipato anche il compagno, dicendo fin da subito ai carabinieri che tutti avevano bevuto durante il pranzo.

Un'atmosfera serena. Eppure il patrigno aveva chiesto con insistenza al compagno di Michela se dovesse andare al lavoro nel pomeriggio. Una domanda a cui lei ha ripensato più volte dopo. Perché il suo convivente aveva salutato tutti alle 14, e lei era rimasta sola con il marito della madre. Lo stesso che, quando era ragazzina, si sarebbe infilato una volta nella sua camera toccandola. Ne aveva parlato con la madre, ma lei non le aveva creduto. Poi era cominciata la sua vita fatta di amicizie ingannevoli, cadute e risalite. Nemmeno dopo che avrebbe abusato di lei, quando a 20 anni si era rifugiata da lui, in piena crisi d'astinenza, aveva interrotto i rapporti con quell'uomo. «Perché, data la mia situazione di difficoltà, avevo bisogno. Poi, dopo quella volta, non era più successo niente. E poi si pensa sempre che le persone possano cambiare», ha spiegato davanti ai giudici.

Ma lui sarebbe rimasto lo stesso. Tanto che quel pomeriggio di gennaio sarebbe entrato in bagno, con la scusa di aiutarla, e l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Appoggiata al deambulatore, lei gli aveva detto di andarsene, ma se lo sarebbe ritrovato in cucina. E lì avrebbe preso la mano di Michela portandola sulle sue parti intime e poi le avrebbe toccato il seno. Con una scusa, poi, lei era riuscita a farlo uscire di casa: «Gli avevo detto di andare a prendere i preservativi», ha spiegato. Un escamotage per allontanarlo. Per chiamare il compagno. E far arrivare i carabinieri. A cui aveva poi rivelato anche tutte le ombre del passato. Ricordi annegati nel senso di vergogna. In un imbarazzo che non aveva mai superato.