Picchia, umilia e sequestra la compagna per una notte: condannato a 5 anni e 8 mesi

Silenzi infiniti e poi improvvise sfuriate. Fin dai primi giorni si era mostrato così. Ma lei non si era fatta spaventare. Così come non si era lasciata intimorire dalla differenza d'età: lui, 14 anni in meno. Si era lanciata in quella storia con l'entusiasmo di una ragazzina. E le erano bastati pochi mesi per decidere di condividere tutto. Ma lui era diventato ben presto il «diavolo». «Mi ha privato di tutta la mia vita», ha raccontato ai poliziotti quando ha deciso di rialzare la testa. Di dire basta a botte, abusi, sopraffazioni. E l'altro ieri l'ex compagno - 40enne, tunisino - è stato condannato a 5 anni e 8 mesi (pm Silvia Zannini), dopo aver collezionato una serie di reati: maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. Una pena dura, nonostante l'assoluzione da un'imputazione. Il collegio ha anche liquidato una provvisionale di 5.000 euro alla donna, che si era costituita parte civile.

Eppure sembrava si fossero «riconosciuti» l'uno nell'altra: non solo stesse origini ma anche una storia d'amore che si trascinava stancamente. Dopo alcune settimane d'amicizia, nel 2019, avevano deciso di viverla la loro storia. Geloso, fin da subito, tanto da controllarle spesso il telefonino, ma per tre mesi aveva mantenuto il controllo. Poi, la prima esplosione: a maggio, quando ancora dormivano in un magazzino di proprietà della donna, lei aveva ricevuto una telefonata da un amico in Tunisia, e lui le aveva strappato il telefono di mano e si era accanita su di lei. Schiaffi, un piede sul viso per tenerla immobilizzata al letto, e un'interminabile notte chiusa tra quelle mura, costretta anche a subire un rapporto sessuale. «Gli chiedevo di lasciarmi andare, ma lui aveva le chiavi», ha spiegato.

Era scioccata. Il mattino dopo ne aveva parlato con un'amica italiana, ma quando lui si era scusato, aveva deciso di portare avanti la relazione. A giugno erano andati in vacanza in Tunisia: lei che pagava, eppure lui era intrattabile, fino a portarla al limite dell'esaurimento nervoso. Eppure, quando erano tornati, lei aveva deciso di scommettere ancora su quella storia. Aveva affittato anche un appartamento, ma lui voleva solo che lei facesse la «brava».

Ma lei andava e tornava. Non riusciva a chiudere quel capitolo della sua vita, finché, dopo quasi un anno e mezzo e la scoperta che lui non aveva interrotto il rapporto con la moglie, aveva fatto le valigie. E lui era passato al contrattacco: decine di telefonate, passaggi insistenti davanti al suo magazzino. Fino a quando era stato arrestato.

