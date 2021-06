Valparma Hospital guarda al futuro: una nuova Tac super tecnologica

Giovanna Pavesi

Ha il foro più ampio del mercato e un lettino che permette un accesso più agevolato allo strumento. Perché il momento in cui ci si sottopone a quel tipo di esame è particolarmente complesso, soprattutto per i pazienti. È innovativo e con i perfezionamenti della sua tecnologia permette di eseguire qualsiasi tipo di diagnostica connessa alla tomografia computerizzata.

Ieri pomeriggio, al Valparma Hospital di Langhirano (che nel distretto sud est dell'azienda Usl di Parma rappresenta l'unica struttura ospedaliera del territorio) è stata inaugurata una nuova Tac di ultima generazione, con intelligenza artificiale. Che non solo arricchisce la dotazione della diagnostica per immagini della struttura, ma che rappresenta un macchinario capace di individuare patologie diverse e svolgere persino attività di prevenzione. Definito un investimento sul futuro e sulla salute e il benessere del territorio, il macchinario è il risultato di una concreta forma di aggiornamento sanitario.

«Il nostro è un percorso continuo di ricerca, formazione del personale ed evoluzione tecnologica – ha detto Mario Cotti, direttore generale di Valparma Hospital -. L'obiettivo è di offrire agli specialisti attrezzature di altissima qualità, per ottenere prestazioni professionali impeccabili, velocizzare i processi e la precisione della diagnosi e utilizzare efficaci modalità di cura. Il riconoscimento dei pazienti si traduce in un naturale inserimento della nostra struttura nella rete ospedaliera provinciale. È accaduto anche con la pandemia, in cui abbiamo dato un nostro contributo». E in effetti, come specificato dal professor Francesco Ferrozzi, medico radiologo della struttura, il macchinario permette studi sofisticati: «Questa intelligenza artificiale ottimizza i parametri tecnici che comportano un'immagine migliore e definita, che serve a noi per fare diagnosi più precise e una drastica riduzione di dose assorbita. Perché per quanto il rischio connesso a radiazioni ionizzanti sia bassissimo è comunque importante, se pensiamo a tutte quelle patologie che necessitano di controlli continui e ripetuti». A confermare i dettagli tecnici, anche Matteo Pasqualone e Riccardo Rossi di Canon Medical Systems.

Cesare Azzali, direttore e dell'Unione parmense degli industriali, ha sottolineato il ruolo della famiglia Cotti che, nella succedersi delle generazioni, «mantiene il proprio impegno a svolgere, in un settore delicato come la sanità, un'attività che ha bisogno di rispettare i parametri di equilibrio».

«Sono le persone che creano le condizioni affinché si trovi una risposta seria e di qualità – ha continuato, ricordando la generosità del fare impresa non orientata soltanto all'utile aziendale -. L'esperienza della pandemia, anche se non ne siamo ancora fuori, ci dà la fresca consapevolezza che la salute è un aspetto fondamentale nelle vite di ciascuno di noi. Abbiamo tanti problemi, ma da questo punto di vista, su una cosa, possiamo essere soddisfatti: abbiamo realizzato come il sistema sanitario abbia risposto al meglio alle aspettative di assistenza dei cittadini e, in questo contesto, la sanità privata dà un contributo importante».

Alla presentazione, presenti anche Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Parma, Valerio Gianattasio, direttore del Distretto sud est dell'Azienda Usl, il sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli, che ha definito «lungimirante» la visione dei Cotti per la struttura, e il presidente comitato di distretto, Aldo Spina.

Gianni Rastelli, direttore sanitario della struttura, arrivato a Langhirano nell'ottobre scorso, ha, infine, ricordato perché è importante avere quella Tac al Valparma Hospital: «È un tassello indispensabile e prezioso per il percorso di crescita della struttura. Questo è un modello integrato di sanità pubblica e privata che credo possa essere preso come esempio, perché ha la mission di fornire servizi alla popolazione».